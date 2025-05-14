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İsrail harita yayınlayıp hastane ve okulları vuracağını duyurdu

İsrail harita yayınlayıp hastane ve okulları vuracağını duyurdu

19:2614/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'in saldırı düzenleyeceği yerleri belirtiği harita.
İsrail'in saldırı düzenleyeceği yerleri belirtiği harita.

Terör devleti İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yer alan dört okul, bir üniversite ve bir hastaneye saldıracağını açıkladı. İsrail, saldırı tehdidi yayınladığı bölgeler Filistinlilerin sığındığı noktalar olarak da biliniyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında Gazze İslam Üniversitesi'nin de bulunduğu Gazze kentindeki çok sayıda okul ve Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

Adraee'nin yayınladığı harita

Filistinlilerin sığındığı her noktayı bombalıyorlar

Adraee'nin hedef alacaklarını duyurduğu hizmet binaları Gazze kentinin yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu Rimal Mahallesi'nde bulunuyor.

İsrail ordusunun, saldırı tehdidi yayınladığı bölgeler Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar olarak da biliniyor.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.






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