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Katil İsrail Gazze'yi yine kana buladı: 51 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'yi yine kana buladı: 51 kişi hayatını kaybetti

07:3514/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
AA
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Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, gece yarısından itibaren bölgeyi yine kana buladı.
Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, gece yarısından itibaren bölgeyi yine kana buladı.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda, 45'i Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu kaydedildi.

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