Gazze açlıktan ölüyor: Dağıtılan yemek bile bitmek üzere

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart’tan beri tam kuşatma altında tuttuğu Gazze’de açlık krizi giderek büyüyor. Uluslararası kuruluşlar, açlığa karşı acil önlem çağrıları yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından konuya ilişkin yayınlanan son rapora göre, Gazze’deki her beş kişiden biri açlıktan ölüm riski taşıyor. Raporun kendisini büyük endişeye sevkettiğini belirten BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de servis edilen günlük sıcak öğün sayısının geçen haftaya oranla yüzde 70 oranında azaldığını açıkladı. Dujarric, Gazze’de geçen haftaki 840 bin günlük sıcak öğünün yüzde 70 azalarak günde 260 bin öğüne düştüğünü belirtti. BM Sözcüsü Dujarric, "Gazze'de, hastanelerin çok sayıda yaralıyla, ciddi malzeme, ekipman, kan ve personel yetersizliğiyle karşı karşıya olmasıyla sağlık hizmeti pamuk ipliğine bağlı" dedi.





YİNE HASTANELERİ VURDU

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze’ye uyguladığı tam kuşatmanın yanı sıra bombardımanlarını da sıklaştırmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait insansız uçaklar, dün Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta Gazze’deki Emniyet Narkotik Birimi Müdürü Ahmed el-Kudre’yi vurarak şehit etti. Terör devleti, Avrupa ve el-Avde Hastanelerinin de aralarında bulunduğu pek çok noktayı vurdu, sadece Avrupa Hastanesi'nde 34 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında dün geceye kadarki 36 saatlik zaman diliminde 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.





Gazze'nin gözünü de öldürdüler

İşgalci orduya ait insansız hava araçlarının önceki gün Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda Gazzeli foto muhabiri Hasan İslih yaşamını yitirdi. İslih, İsrail güçlerinin 7 Nisan’da Nasır Hastanesi bahçesinde bulunan gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda yaralanmıştı. O günden beri hastanenin yanık tedavisi biriminde gözetim altında olan İslih, buna rağmen Gazze’de yaşanan katliamları kamuoyuna duyurmak için sosyal medya aracılığıyla sıcak haberler yayınlıyordu. İslih, kendisini hedef alan kamikaze İHA saldırısı öncesi Facebook’ta yayınladığı mesajda, İsrail ordusunun Han Yunus’taki Kayzani Reşvan ve el-Neccar mahallelerine top ateşi saldırısı düzenlediğini yazmıştı.



