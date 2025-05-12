Saraybosna-Gazze savaşında yok olan hikâyeler

Bosna ve Gazze’de yaşanan savaşa dair tanıklıkların anlatıldığı “Saraybosna-Gazze: Savaş ve Hikâye” programı Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü üstlenen araştırmacı-yazar Numan Aytaç, Saraybosna ve Gazze’nin benzer bir kaderi paylaştıklarını belirterek, “Bugün trajedisi birbirine çok benzeyen, hikâyeleri hem derin hem hüzünlü iki şehri konuşacağız. Gazze’de asıl yıkılan insanların hikâyeleridir” dedi.

Mısırlı savaş muhabiri ve belgesel yapımcısı Esad Taha, hikâye anlatmanın gücünü Bosna’da anladığını vurgulayarak, “Çalıştığım kurum benden savaşı ‘dökümanter’ olarak ele alan raporlar hazırlamamı istiyordu. Ben bunun tersine sokakta, kimsenin görmediği hikâyeleri anlatmayı daha uygun gördüm. Hazırladığım iki dakikalık hikâyeler daha etkili oldu” ifadelerini kullandı. Yazar Halil İbrahim İzgi, Filistin’le Bosna arasında bir bağ olup olmadığını araştırdıktan sonra, kaynakların sınırlı olduğunu fark ettiğini söyleyip, “Ben de kurgusal bir metin yazmaya karar verdim ve ‘Cüda’ romanım böylece ortaya çıktı” şeklinde konuştu.