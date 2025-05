Gazze mayın tarlası gibi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye attığı bomba sayısı ve ağırlığı İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima’ya atılan bomba sayısından kat kat daha fazla. Ancak bunlardan binlercesi patlamadı. Katil İsrail gazetesi Haaretz'in ekonomi eki The Marker'ın internet sitesinde yayınlanan bir raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne attığı ancak patlamayan mühimmat sayısının önemli ölçüde arttığı belirtildi. Raporda, Gazze’ye atılan ancak patlamayan toplam bomba sayısının yüzde 20'sine ulaştığı ifade edildi. Yerel ve uluslararası örgütler ise İsrail'in aylardır sürdürdüğü soykırım bombardımanları sonucu Gazze'nin farklı bölgelerinde bulunan patlamamış mühimmatların tehlikesi konusunda defalarca uyardı.

The Marker’da yayınlanan söz konusu raporda, İsrail ordusunun yaptığı araştırmaların, Ocak 2025'teki tank patlaması da dahil olmak üzere Kassam Tugayları'nın Gazze'deki İsrail askeri araçlarını hedef aldığı çok sayıda büyük patlamada, İsrail hava kuvvetleri tarafından atılan ancak patlamayan mühimmatı geri dönüştürerek ürettiği mühimmatı kullandığını ortaya koyduğu aktarıldı. Gazetenin raporunda, İsrail ordusunun 2024 yılı sonu itibarıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarının sayısının 40 bini aştığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS), atılan mayınların yüzde 5 ila 10'unun patlamadığını tahmin ettiği ifade edildi. Raporda, terör devleti İsrail Hava Kuvvetlerinin, 2025 yılı başına kadar en az 3 bin civarında patlamamış mühimmatın varlığından haberdar olduğu aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze'yi bombalamak için kullandığı her bir tonluk mühimmatın maliyetinin 20 ila 30 bin dolar arasında değiştiği bilgisi paylaşıldı.

Bu patlamamış bombaların, İsrail'in son 1,5 yıl içerisinde on milyonlarca dolar değerindeki binlerce ton patlayıcı maddeyi kendi isteği dışında Hamas'a aktardığı vurgulandı. Söz konusu mühimmatların Kassam Tugayları'na binlerce patlayıcı madde üretmesine olanak sağladığına dikkat çekildi. Raporda, bu durumun, patlayıcı cihazların kullanımının Hamas'la yaşanan çatışmada merkezi bir faktör haline geldiği ve Gazze'de sayıları yüksek olan İsrail askerinin öldürüldüğü bir dönemde yaşandığı ifade edildi. Raporda, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları genişletme planını onaylaması nedeniyle bedelin daha ağır olmasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Haaretz'in raporunda, Siyonist İsrail ordusunun Gazze'ye attığı mühimmatın büyük bölümünün patlamamasının nedeninin teknik bir arıza olduğu iddia edildi. Raporda, Gazze’ye düzenlenen on binlerce hava saldırısının, İsrail ordusunun fünye stokunun azalmasına yol açtığı kaydedilirken bu durumun somut örneğini arayan herkesin, savaşın başlangıcından bu yana fünye üreten İsrailli Aret şirketinin hisse senetlerinin yüzde 2000'den fazla değer kazanmasında bulacağına dikkat çekildi.

Katil İsrail Ordu Sözcülüğü, ordunun Gazze bölgesinde patlamamış bombaların yarattığı tehditle başa çıkmak için her türlü çabayı gösterdiğini öne sürdü. Yapılan açıklmada, Gazze'deki hedeflere atılan on binlerce mühimmattan yalnızca küçük bir kısmının hedeflenen noktada tam olarak patlamadığını savunuldu. Ordu Sözcülüğü, İsrail ordusunun, yöntem ve çabalarının bir parçası olarak patlamamış bombaları tespit edip etkisiz hale getirerek, mümkün olduğunca imha etmeye çabaladığını iddia etti. Ancak zalim İsrail ordusunun iddialarının aksine, Gazze'nin her tarafına dağılmış savaş kalıntıları ve patlamamış mühimmatlar, Gazzelilerin hayatı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.