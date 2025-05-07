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Filistinli gazeteci kızının doğumundan birkaç saat sonra İsrail saldırısında şehit oldu

Filistinli gazeteci kızının doğumundan birkaç saat sonra İsrail saldırısında şehit oldu

Pınar Albayrak
17:157/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan gazeteci sayısı 214.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan gazeteci sayısı 214.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda henüz birkaç saat önce baba olan Filistinli gazeteci Yahya Subeyh hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinli gazetecinin bebeğiyle çekilen fotoğraftaki kıyafetleriyle cansız şekilde yerde yattığı görüldü.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin El-Vihda Caddesi'ne düzenlediği saldırıda gazeteci Yahya Subeyh'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.


İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 214'e yükseldiği kaydedildi.


Subeyh, ölümünden sadece birkaç saat önce yeni doğan kızını kucağına almıştı. Saldırı sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Subeyh'in bebeğiyle çekilen fotoğraftaki kıyafetleriyle cansız şekilde yerde yattığı görüldü.

Yahya Subeyh, kızıyla ilk fotoğrafını paylaşmıştı.



İsrail ordusunun Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu El-Vihda Caddesi'nde dükkan ve tezgahların yer aldığı bir bölgeye düzenlediği saldırıda en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.




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