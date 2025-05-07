Filistinli gazeteci kızının doğumundan birkaç saat sonra İsrail saldırısında şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu El-Vihda Caddesi'nde dükkan ve tezgahların yer aldığı bir bölgeye düzenlediği saldırıda en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.