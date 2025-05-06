Hamas'tan Gazze'de okul katliamı yapan İsrail yönetimine: Yargılanacaksınız

Terör devletinin okul katliamına Hamas'tan sert tepki
Soykırımcı İsrail, Gazze'deki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 18 Filistinli şehit olurken, onlarca çocuk ve kadın yaralandı. Hamas Hareketi, Siyonistlerin menfur saldırısına sert çıkarak 'yargılanacaksınız' ifadelerini kullandı.
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki
el-Bureyc Mülteci Kampı'nda
sığınmacıların kaldığı okulu vurdu. Saldırıda
en 18 Filistinli şehit
olurken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı enkazda
arama-kurtarma faaliyetlerinin
sürdüğünü belirtti.
Hamas'tan Basın Açıklaması
Hamas'tan Basın Açıklaması
Terör devleti
İsrail'in okul katliamını
kınayan Hamas, kadın ve çocukların hedef alındığı soykırım saldırısının
'bir savaş suçu'
olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulun hedef alınması,
işgal yöneticilerinin 'savaş suçlusu' olarak
uluslararası mahkemelerde
yargılanmasını gerektiren korkunç bir savaş suçudur.
Siyonist işgalin kara siciline eklenen bir başka suçta, düşman ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş insanların barındığı
bir okulu bombalayarak
korkunç bir katliam gerçekleştirdi.
18 şehit ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca yaralı
verdik, bazılarımız ise hala enkaz altında. Bu kanlı ve şok edici manzara,
işgalin acımasızlığını ve süregelen caniliğini
yansıtmaktadır.
Sığınaklarda ve kamplarda zaten son derece zor insani koşullara katlanan
savunmasız sivillerin hedef alınması,
işgalin Gazze'deki halkımıza yönelik sistematik soykırımı sırasında onların iradesini kırmak ve yerinden etmek amacıyla
toplu katliamlar gerçekleştirme
konusundaki ısrarını ortaya koymaktadır.
Uluslararası toplumdan, BM'den ve
tüm hak ve insani yardım gruplarından sessizliklerini bozmalarını;
katliamları durdurmak, savaşı sona erdirmek, ilaç ve gıda girişi için geçişleri açmak ve
Gazze'deki insanları kurtarmak için acil ve etkili adımlar
atmalarını talep ediyoruz.
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