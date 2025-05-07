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Filistin yönetimi, İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'yi "kıtlık bölgesi" ilan etti

Filistin yönetimi, İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'yi "kıtlık bölgesi" ilan etti

16:387/05/2025, Çarşamba
AA
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Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.
Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ni “kıtlık bölgesi” ilan ettiklerini duyurdu. Filistin Başbakanı Mustafa, "Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

Ramallah'ta Bakanlar Kuruluna bağlı kriz yönetim merkezinde düzenlediği basın toplantısında Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, "Gazze'yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz, Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz." dedi.


Uluslararası toplumdan açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarını uygulamasını isteyen Mustafa, BM sisteminin tamamını, derhal mekanizmalarını devreye alıp Gazze'yi resmen "kıtlık bölgesi" olarak ele almaya davet etti.


Filistin Başbakanı Mustafa, "Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.


Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.


Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91'inin "gıda krizi" yaşadığını, yüzde 65'inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92'sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını duyurmuştu.


Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere açlıktan ölenlerin sayısının da 57'ye ulaştığı bildirilmişti.



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