Gazze'de anneler çaresiz: Minik bedenler göz göre göre eriyor

Siyonist İsrail, 2 Mart'tan bu yana hiçbir insani yardımın girişine izin vermeyerek Gazze’de sıkı abluka uyguluyor. Söz konusu zulümden dolayı çadırlarda yaşayan, üzerlerine yağan bombalar nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalan, ilaç bulunmadığı için tedavi olamayan ve bir deri bir kemiğe dönen çocukların sayısında her gün artış yaşanıyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi 4 Mayıs'ta, yetersiz beslenme sorunuyla hastanelere getirilen çocuk sayısının 70 bini aştığı, 5 yaş altı en az 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, 1,1 milyon çocuğun hayatta kalmak için gerekli günlük besinden yoksun olduğu açıklamıştı.





KEMİK VE DERİDEN İBARET

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'ndan ve medya ofisinden yapılan tüm çağrılara rağmen Gazze'deki çocukların durumu her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor. Şeridin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta ise bir çadırda yaşayan 11 yaşındaki Dena el Hac, yetersiz beslenme sorunu yaşayan ve açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya kalan çocuklardan sadece biri. Han Yunus'tan Deyr el-Belah'a göç ettiklerini söyleyen anne Vefa el-Hac, 5 çocuğundan biri olan Dena'nın hidrosefali hastası olarak doğduğunu ancak savaş öncesinde ameliyat olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini belirtti. Soykırım ve abluka nedeniyle kızının yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve zayıflamaya başladığını vurgulayan El-Hac, "35 kilodan 20 kiloya kadar düştü. Şu an sadece kemik ve deriden ibaret. Konserve yiyecekleri yemiyor. Durumunun kötüleşmesinden ve vefat etmesinden korkuyorum" diye konuştu. Gazze'deki insanların artık bir geliri olmadığını, yiyecek yemek ve hatta ekmek bile bulamadıklarını anlatan Hac, kızı Dena'nın ise özel gıdalara ve özel bir bakıma ihtiyacı olduğunu ama savaş ortamında bunu sağlayamadıklarını vurguladı. Filistinli anne de duruma karşı çaresiz kalıyor.





SINIR KAPILARI AÇILSIN

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan bir diğer bebek dört aylık Yusuf en-Neccar. Nasır Hastanesi'nde tedavi gören Yusuf, olması gereken kilonun sadece dörtte biri kadar olduğu biliniyor. Yusuf'un annesi Naciye Neccar, oğlunun 1,2 kilogram doğduğu ve sadece 300 gram alarak 1,5 kilograma çıktığını belirterek “İçtiği sütü kusuyor. Oğlum şu an sadece kemikten ibaret" ifadelerini kullandı. Filistinli anne, uluslararası camiaya ve özellikle de Arap ülkelerine "sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunarak şöyle konuştu: "Gazze ölüyor, çocuklar ölüyor."





ORGANLARI İFLASIN EŞİĞİNDE

Han Yunus’ta Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Ahid Fervane çocukların, sürekli yerlerinden edilmeleri ve kalabalık yerlerde yaşamaları nedeniyle şiddetli enfeksiyonlara yakalandığını ve yetersiz beslendiğini hatırlattı. Fervane, çocukların karaciğer ve böbrek işlevlerinde de sorunlar oluştuğunu ve gerekli ilaçların olmaması nedeniyle bu hastalıkları tedavi edemediklerini, bu tarz işlevsel bozuklukları olan çocukların Gazze dışında tedavi görmelerinin gerektiğine dikkat çekti. Dr. Fervane, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bu çocukların Gazze dışına gönderilmesi mümkün olmadığını kaydetti.





HER 40 DAKİKADA BİRİNİ KATLEDİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki çocuklarla dayanışma amacıyla küresel bir kampanya başlatıldığı bildirildi. Toplantıda, "Gazze'de her 40 dakikada bir çocuğun İsrail saldırılarında öldürüldüğü" vurgulanırken katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde 16 bin 278 çocuğun şehit edildiği ifade edildi. Bu süre içerisinde katledilen çocuklardan 908'inin henüz bir yaşını doldurmadığı, 311 çocuğun ise soykırım sırasında doğup, öldürüldüğü aktarıldı. Gazze’de binlerce çocuğun temiz içme suyu ve sağlıklı gıdalara erişemediğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, 57 çocuğun da yetersiz beslenmeye bağlı olarak vefat ettiğini bilgisini paylaştı.



