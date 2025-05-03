Gazze topyekûn çöküyor: Yüz binler aç susuz

Uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç, Gazze’de devam eden İsrail ablukası nedeniyle yardım faaliyetlerinin topyekûn çöküşün eşiğinde olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, kıyı şeridindeki faaliyetlerinin durma noktasına geldiği ve gerekli malzemelerin temin edilmemesi halinde Kızılhaç’ın yürüttüğü birçok programı askıya almak zorunda kalacağı kaydedildi. Kızılhaç Operasyon Müdür Yardımcısı Pascal Hundt, “Gazze’deki siviller, düşmanlıkların tehlikelerini atlatmak, amansız yerinden edilmeyle başa çıkmak ve acil insani yardımdan mahrum kalmanın sonuçlarına katlanmak için ezici bir günlük mücadeleyle karşı karşıyalar. Bu durumun daha fazla tırmanmasına izin verilmemeli ve izin verilemez” dedi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in 2 aydır Gazze'ye giden tüm insani yardım ve tıbbi malzemelerin girişlerini engellemesiyle bölgede gıda stoklarının çoğunlukla tükendiğini ve suya erişimin imkansız hale geldiğini bildirdi. Uluslararası toplumun önünde iki seçenek olduğuna işaret eden Cherevko, bunların Gazze'nin boğulduğu ve aç bırakıldığı korkunç görüntüleri izlemeye devam etmek ya da bu acımasız ablukayı kıracak kararlar almak için cesaretli ve ahlaklı adımlar atmak olduğunu vurguladı.