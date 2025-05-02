ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistinlileri sürgüne zorlayarak, işgalci İsrail güçlerinin yerle bir ettiği Gazze’yi turistik bir kıyı şehri olarak yeniden imar planına karşılık, İstanbul’da “Gazze/Filistin Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Konferansı” düzenlendi. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) öncülüğünde ANERA ve Palestine Emerging iş birliğinde, dünyanın çeşitli yerlerinden kamu, özel ve sivil toplum temsilcilerinin destek verdiği konferansta, “Gazze Filistinlilerin elinde yükselecek” mesajı verdi. Söz konusu organizasyonun, Trump’ın “Gazze Rivierası planı gibi bölge gerçekleri ile uyuşmayan girişimlere" karşı atılan ciddi bir adım olduğuna işaret eden ICYF Başkanı Taha Ayhan, “Konferansın temel amacı, ister adı Trump planı olsun, ister başka planlar olsun. Bu tür akıl almaz ve geçmişteki örneklerle başarısızlığı ispatlanmış projeleri tartışmaktan ziyade, Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu ve Gazzelilerle ayağa kalkabileceğini vurguluyoruz” dedi. Toplantı da Gazze’nin geleceğine ilişkin önemli adımlar atılacağına dikkat çeken Ayhan, "İnşallah yakında bir barış veya bir ateşkes olursa o zaman biz Filistin'i nasıl ayağa kaldırırız, bunu konuşacağız. Tabii ki bizim burada baktığımız temel nokta Gazze'nin Gazze'lere ait olduğu, Filistin'in Filistinlilere ait olduğu, Filistin'in bağımsız, kendi ayakları üstünde duran bir devlet olarak tanınması gerektiğidir” diye konuştu.
GELECEKLERİNİ KENDİLERİ İNŞA EDECEK
Gazze’nin Filistinlilerin iradesi olmadan ayağa kalkamayacağına işaret eden Anera Başkanı Sean C. Carroll, “Bildiğim kadarıyla, Arap planı ya da bazılarının söylediği gibi Mısır planı (5 yıllık süreçte 53 milyar dolarlık yatırım ve Filistinlilerin yeni yönetim tayin etmesi) mantıklı görünüyor” dedi. Yeniden yaşanabilir hale gelecek kıyı şeridinin Filistinliler için olacağına vurgu yapan Carroll, “Her planın içinde olması gereken şey, Gazze'deki ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin yıkılmış olanı yeniden inşa edebileceği, kaybettiklerini geri kazanabileceği ve eşit ölçülerde güvenlik, onur, özgürlük, adalet, fırsat ve refah temelinde yaşam kurabileceği bir siyasi ve güvenlik ortamıdır” diye konuştu. “Birçok plan var ve aslında bunlara plan demek yerine, girişimler demek daha doğru olur” diyen Palestine Emerging Genel Müdürü Shireen Shelleh ise, “Yani Gazze’nin gelecekte yeniden inşasında kullanılabilecek bir yol haritası ya da araç geliştirmeye yönelik girişimler var. Ancak bu girişimlerin çoğu sahadaki gerçek ihtiyaçlara gerçekten cevap vermiyor” sözlerini sarf etti.