ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistinlileri sürgüne zorlayarak, işgalci İsrail güçlerinin yerle bir ettiği Gazze’yi turistik bir kıyı şehri olarak yeniden imar planına karşılık, İstanbul’da “Gazze/Filistin Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Konferansı” düzenlendi. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) öncülüğünde ANERA ve Palestine Emerging iş birliğinde, dünyanın çeşitli yerlerinden kamu, özel ve sivil toplum temsilcilerinin destek verdiği konferansta, “Gazze Filistinlilerin elinde yükselecek” mesajı verdi. Söz konusu organizasyonun, Trump’ın “Gazze Rivierası planı gibi bölge gerçekleri ile uyuşmayan girişimlere" karşı atılan ciddi bir adım olduğuna işaret eden ICYF Başkanı Taha Ayhan, “Konferansın temel amacı, ister adı Trump planı olsun, ister başka planlar olsun. Bu tür akıl almaz ve geçmişteki örneklerle başarısızlığı ispatlanmış projeleri tartışmaktan ziyade, Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu ve Gazzelilerle ayağa kalkabileceğini vurguluyoruz” dedi. Toplantı da Gazze’nin geleceğine ilişkin önemli adımlar atılacağına dikkat çeken Ayhan, "İnşallah yakında bir barış veya bir ateşkes olursa o zaman biz Filistin'i nasıl ayağa kaldırırız, bunu konuşacağız. Tabii ki bizim burada baktığımız temel nokta Gazze'nin Gazze'lere ait olduğu, Filistin'in Filistinlilere ait olduğu, Filistin'in bağımsız, kendi ayakları üstünde duran bir devlet olarak tanınması gerektiğidir” diye konuştu.