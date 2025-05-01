İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi.
İsrail saldırıları sonucu altyapısı büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda, Filistinliler temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor. Nüfusun büyük bölümü, tahrip edilen su kuyuları ve depolar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşıyor. Kampa gelen bir yardım kamyonu, yerinden edilen Filistinlilere su dağıtımı yaptı.
Gazze Şeridi'nde barınma, gıda ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinliler, zorlu yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Nüfusun büyük bölümü, tahrip edilen su kuyuları ve depolar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşıyor. Kampa gelen bir yardım kamyonu, yerinden edilen Filistinlilere su dağıtımı yaptı.
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