Gazze susuzluktan da ölüyor

Gazze'de, işgalci İsrail ordusunun saldırıları yüzünden su ve kanalizasyon hizmetlerinin neredeyse tamamen çökmesi sonucu 2,3 milyondan fazla kişinin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı. Filistin Su İdaresi (PWA) Gazze'nin "susuzluktan ölen bir bölgeye dönüştüğü" bildirdi. İsrail ordusunun iki aydır uyguladığı tam kuşatma nedeniyle temiz su ve gıdanın ulaştırılamadığı bölgede, insanlar bütün tehlikelere rağmen balık avı için denize açılsa da denize karışan kirli kanalizasyon suyu genel sağlığı tehdit ediyor. İsrail ordusu da balık avına çıkan Gazzelileri hedef alıyor.





ALT YAPI TAMAMEN YOK OLDU

Nüfusu 2,3 milyonu bulan Gazze’deki son duruma ilişkin PWA’dan yapılan açıklamada, İsrail'in altyapıyı tahrip etmesi, elektriği kesmesi, yakıt ve temel insani maddelerin girişini engellemesi nedeniyle su hizmetlerinin neredeyse tamamen durduğu ve insani bir felaketin kapıda olduğu vurgulandı. Gazze'deki su ve kanalizasyon tesislerinin yüzde 85'inin ciddi hasar gördüğü, yeraltından çıkarılan suyun yüzde 70-80 oranında azaldığı ve sonuç olarak, kişi başına düşen su tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar için önerdiği asgari miktarın da altına yani günde 3 ila 5 litreye kadar düştüğü ve Gazze'nin "susuzluktan ölen bir bölgeye dönüştüğü" dile getirildi.





ATIK SULAR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Atık suların yağmur suyu havzalarına dolmasının, hastalıkların yayılmasına neden olduğu, halkın da içmeye elverişli olmayan ve tuzlu olan suları kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı. Uluslararası topluma, saldırıların durması, ablukanın kaldırılması, su hizmetlerinde çalışan teknik personelin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı. Gazze'deki Filistinliler su kuyularının ve altyapının tahrip edilmesi nedeniyle temiz içme suyuna erişmede ciddi sıkıntı yaşıyor.





Denize açılanı vuruyorlar

İsrail ordusunun doğrudan altyapıyı hedef alan saldırıları yüzünden Gazze’deki kanalizasyon altyapısı büyük oranda tahrip olmuş durumda. Bu yüzden kanalizasyon şebekelerinden akan kirli sular Akdeniz’e karışıyor. Bu da 2 Mart’tan beri tam kuşatma altındaki bölgede insanların balık avlamasını daha fazla zorlaştırıyor. Balıklar, suların kirliliği nedeniyle kıyı bölgelerinden uzaklaşıyor. Gazzeliler balık avlamak için denize açıldığında da İsrail ordusunun hedefi oluyor. Geçtiğimiz cumartesi günü balık avlamak için kayıklarla denize açılan bir grup Gazzeliye ateş açan İsrail botları, en az 5 kişiyi yaraladı. Saldırı sonucunda denizde kalan balıkçılar Gazze’deki sivil savunma örgütü gönüllüleri tarafından kurtarılarak kıyıya taşındı.



