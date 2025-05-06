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Küller Arasında Gazze oyunu sahnelendi

Küller Arasında Gazze oyunu sahnelendi

04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Oyun, her gün bombalanma tehdidi altında yaşam mücadelesi veren Filistinli bir aileyi konu ediniyor.
Oyun, her gün bombalanma tehdidi altında yaşam mücadelesi veren Filistinli bir aileyi konu ediniyor.

Filistin halkının yaşadığı İsrail zulmüne karşı geniş kitlelere sesini duyurmaya çalışan “Küller Arasında Gazze” adlı tiyatro oyununun galası, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem’in üstlendiği oyunun kadrosunda Sweilem ve Eyüp Kılıç’ın yanı sıra Şule Yazıcı, Mine Keskinbora, İbrahim Domruk ve Volkan Kılıç yer alıyor. Türkçe olarak sahnelenen oyun, her gün bombalanma tehdidi altında yaşam mücadelesi veren, ölüm her an kapılarında beklese de kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşamaya devam eden Filistinli bir aileyi konu ediniyor.


FİLİSTİN İÇİN KÜÇÜK BİR KATKI

Özellikle Gazze için dünyaya bir halkın onur ve özgürlük mücadelesini duyurmak amacıyla bu oyunu sahnelediklerini söyleyen oyuncu Sweilem, “Bu çalışma, Filistin halkına verebileceğimiz en küçük katkıdır” dedi. Gösterinin sonunda Sweilem, kültürel sorumluluk sahiplerinden bu insani projeyi desteklemelerini ve eserin Türkiye’nin dört bir yanında sahnelenmesi için gerekli imkânı sağlamalarını rica etti. Filistinli Selim olarak bilinen Sweilem Sweilem, 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşıyor. Yönetmen olarak pek çok Orta Doğu ve Türkiye yapımında yer aldı.


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