Küller Arasında Gazze oyunu sahnelendi

Filistin halkının yaşadığı İsrail zulmüne karşı geniş kitlelere sesini duyurmaya çalışan “Küller Arasında Gazze” adlı tiyatro oyununun galası, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem’in üstlendiği oyunun kadrosunda Sweilem ve Eyüp Kılıç’ın yanı sıra Şule Yazıcı, Mine Keskinbora, İbrahim Domruk ve Volkan Kılıç yer alıyor. Türkçe olarak sahnelenen oyun, her gün bombalanma tehdidi altında yaşam mücadelesi veren, ölüm her an kapılarında beklese de kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşamaya devam eden Filistinli bir aileyi konu ediniyor.