Türkiye’nin yarını bu ekte: VİZYON 2026 bugün bayilerde

'VİZYON 2026' eki bugün bayilerde.
Yeni Şafak, Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair yol haritasını ortaya koyan VİZYON 2026 eki ile okurunun karşısına çıkıyor. Devlet aklını, stratejik hedefleri ve küresel dengelerde Türkiye’nin konumunu bütüncül bir perspektifle ele alan ek, siyasetten ekonomiye, çevreden güvenliğe kadar geniş bir çerçeve sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ile birlikte medya ve ekonomi dünyasından isimlerin de Türkiye’nin gelecek vizyonu ile ilgili yazı kaleme aldıkları VİZYON 2026 eki bugün bayilerde.
Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair yol haritası,
’ın hazırladığı
eki ile ortaya konuyor. Devlet politikalarından küresel gelişmelere uzanan geniş çerçevede hazırlanan ek, siyasetten ekonomiye, güvenlikten çevreye kadar kritik başlıkları ele alıyor.
VİZYON ekinde, siyaset ve bürokrasinin yanı sıra medya ve ekonomi dünyasından isimlerin kaleme aldığı değerlendirmeler de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'VİZYON' için yazdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, VİZYON için kaleme aldığı yazısında Türkiye’nin son yıllarda izlediği siyasi, ekonomik ve diplomatik rotayı değerlendirdi. Yazıda, küresel sistemde yaşanan kırılmalar, çok kutuplu dünyanın ortaya çıkardığı yeni dengeler ve Türkiye’nin bu süreçte benimsediği güçlü ve bağımsız duruş ele alındı. Erdoğan, güçlü devlet yapısı, milli irade ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerde etkin bir aktör olma iddiasını sürdüğünü vurguladı.
VİZYON ekinde ayrıca Albayrak Grubu’nun enerji, lojistik, inşaat, sanayi, hizmet ve medya başta olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlar ele alınırken, grubun 2026 hedefleri ve küresel ölçekte değer üretme vizyonundan bahsedildi.
Kabineden Türkiye’nin yeni dönem başlıkları
VİZYON eki, kabine üyelerinin kaleme aldığı yazılarla da dikkat çekiyor.
Ekte sağlık politikalarından aile yapısına, kültürel mirasın korunmasından insani yardım diplomasisine kadar pek çok başlık, rakamlar ve somut verilerle ele alındı. Türkiye’nin sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte üstlendiği rol, çok boyutlu bir bakışla okura sunuldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
yazısında Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadeli yol haritasını ele aldı. Enflasyonla mücadele, mali disiplin, üretim ve ihracat odaklı büyüme modeli ile Orta Vadeli Program’ın temel hedefleri yazının ana eksenini oluşturuyor. Yılmaz, makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik atılan adımlara dikkat çekti. Yılmaz ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonuyla demokratik standartların kalkınmaya güç vereceği bir yapısal dönüşüm sürecine girildiğine vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
yazısında Türkiye’nin çok boyutlu dış politika vizyonunu, stratejik özerklik yaklaşımını ve küresel sistemde artan rolünü ele aldı. Türkiye’nin yalnızca krizlere tepki veren değil, oyun kuran ve denge oluşturan bir aktör haline geldiğini vurguladı. Bölgesel istikrar, diplomasi trafiği, insani dış politika ve Türkiye merkezli yeni denge arayışları yazının ana başlıkları arasında yer aldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
Türkiye’nin dış ticaret vizyonunu ve ihracat stratejilerini değerlendirdi. Küresel piyasalardaki daralmaya rağmen ihracatın güçlü seyrini koruduğunu vurgulayan Bolat, yeni pazarlara açılım, yerli üreticinin korunması ve ticaret diplomasisinin güçlendirilmesi başlıklarına odaklandı.
Güçlü üretim altyapısı, gelişmiş lojistik ağları ve çok boyutlu diplomatik kapasitesi sayesinde Türkiye’nin, bulunduğu bölgenin ekonomik entegrasyonuna ve sürdürülebilir toparlanmasına stratejik katkılar sunduğunu belirten Bolat, ülkenin küresel ölçekte etkin bir ekonomik aktör olma konumunu her geçen gün ileriye taşıdığına işaret etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, deprem sonrası yürütülen asrın inşa sürecini ve Türkiye’nin iklim politikalarındaki yeni dönemini ele alırken, ülkenin yeni başlangıçların ev sahibi konumuna yükseldiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
güvenlikten kamu düzenine uzanan başlıkta Türkiye’nin istikrar üreten rolünü anlattı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
gıda güvenliği ve su yönetimini stratejik bir mesele olarak ele alırken,
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
ise eğitimin Türkiye’nin geleceğini şekillendiren temel unsur olduğuna dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
mali disiplin, kamu harcamalarında etkinlik ve yatırım ortamının güçlendirilmesi konularını ele aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
enerji arz güvenliği, yerli ve milli enerji kaynakları ile dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
yazısında ulaştırma projeleri ve dijital altyapı yatırımlarına odaklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
aile yapısının korunması, sosyal destek politikaları ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları ele aldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,
yazısında sağlık hizmetlerinde dijital ve yenilikçi erişim, şehir hastaneleri modeli ve sağlık altyapısının güçlendirilmesine odaklandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
yazısında Türkiye’nin savunma ve güvenlik vizyonunu ele aldı. Yazıda terörle mücadelede kararlılık, sınır ötesi operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılık kapasitesi ve milli savunma sanayii vurguları öne çıktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam politikaları, çalışma hayatında reform adımları ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesine odaklandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Türkiye’nin kültürel mirasının korunması, turizmde sürdürülebilir büyüme ve marka değerinin artırılması konularına değindi.
Türkiye’nin nereye yürüdüğünü, hangi adımlarla yol aldığını ve önündeki fırsatları bütüncül biçimde görmek isteyenler için hazırlanan Yeni Şafak VİZYON eki, bugün bayilerde.
#Yeni şafak
#Recep Tayyip Erdoğan
#Albayrak
#Hakan Fidan
#Ömer Bolat
#ekonomi
#siyaset