Türkiye’nin yarını bu ekte: VİZYON 2026 bugün bayilerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

, VİZYON için kaleme aldığı yazısında Türkiye’nin son yıllarda izlediği siyasi, ekonomik ve diplomatik rotayı değerlendirdi. Yazıda, küresel sistemde yaşanan kırılmalar, çok kutuplu dünyanın ortaya çıkardığı yeni dengeler ve Türkiye’nin bu süreçte benimsediği güçlü ve bağımsız duruş ele alındı. Erdoğan, güçlü devlet yapısı, milli irade ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerde etkin bir aktör olma iddiasını sürdüğünü vurguladı.