Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aşırı soğuklar hafta sonu da etkisini sürdürecek. Pazartesiden itibaren batı kesimlere ise yağmur geliyor. Doğu illerinde dondurucu soğuklar hafta sonu ve yeni haftanın başında da etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrilirken, öğrenciler ve veliler de “5 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller olup olmadığı, hangi şehirlerde okul tatili kararı alındığı ve valiliklerden resmi bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, yarın okullar tatil mi, Van, Hakkari, Bitlis, Rize, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Tokat, Sivas, Muş'ta kar tatili olacak mı? İşte, 5 Ocak kar tatili haberinin detayları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ile Antalya çevreleri ve Batı Karadeniz ile Samsun ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
5 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? OKUL VAR MI?
Valiliklerden 5 Ocak 2026 Pazartesi günü için eğitime ara verildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da şu ana kadar okulların tatil edildiğine ilişkin bir duyurusu bulunmuyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 156 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.
İtfaiye ekipleri de okullarda öğrenci ve eğitimcilerin güvenliği için okul binalarının çatıları ve girişlerinde tehlike oluşturan yaklaşık 1 metreyi bulan buz sarkıtlarını kontrollü şekilde kırarak temizledi.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Erciş ilçesinde ise Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler, ara sokaklar ve kırsal mahalle yollarında kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam etti. Gece boyunca devam eden çalışmalarda iş makineleriyle toplanan kar, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.
Hakkari'de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı kentte, vatandaşlar ev ve işyerinin çatılarında biriken karları temizlemeye devam ediyor. Tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı Hakkari'de, Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda yol açma çalışmaları yürütüyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle 172 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Bu yollardan 83'ünü açan ekipler, kapalı 89 yerleşim yeri yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Derecik ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle toprak evlerin damlarında kar birikintileri oluştu. Orta Mahalle'de yaşayan vatandaşlar, damlarda biriken karları kürek ve naylonlarla temizledi.
Bitlis merkez ve ilçelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle 87 köye ulaşım sağlanamıyor. Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis Belediyesinin karla mücadele ekipleri, Zeydan Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın talebi üzerine çökme riski bulunan evinin damında biriken karları temizledi. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı Hizan ilçesinde ise, park halindeki araçlar da tamamen karla kaplandı.
Rize'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışı dolayısıyla Ardeşen, İkizdere, Çamlıhemşin, Çayeli ve Fındıklı'da 7 köy yoluna ulaşılamıyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarının yanı sıra bağlantı yollarındaki karla mücadele çalışmalarını 84 personel ve 38 iş makinesiyle sürdürüyor.
Giresun'da kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezinde 1, Alucra'da 22, Bulancak'ta 3, Çanakçı'da 1, Dereli'de 9, Keşap'ta 18, Şebinkarahisar'da 6, Tirebolu'da 8 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma yeniden açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.