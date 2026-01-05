Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Böylece, yılın ilk 6 ayı için uygulanacak zam oranı da belli olacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı aralık ayı enflasyon verisinde.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisinin aylıkları, toplu sözleşmeyle belirleniyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için 5 aylık zam oranı yüzde 11,20. Memur ve emeklisi için ise bu oran yüzde 17,55 seviyesinde. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ocak-haziran döneminde uygulanacak zam oranı belli olacak.
Zam oranının netleşmesiyle sosyal yardım ödemelerine ilişkin yeni tutarlar da değişecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da güncellenecek.