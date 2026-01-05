Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre,
TÜİK verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Ocak ayı kira artış tavanı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.