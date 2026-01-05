Yeni Şafak
2025 yılı enflasyonu belli oldu

2025 yılı enflasyonu belli oldu

10:005/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
AA
Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre,

TÜİK verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89,
üretici fiyatlarında yüzde 27,67 oldu.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde
memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak.

Ocak ayı kira artış tavanı belli oldu

Ocak ayı için kira artış tavan oranı yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.

