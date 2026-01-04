Milli elektrikli hızlı tren geliyor: Test süreci başlıyor! Tarih belli oldu

"Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak"





Bakan Uraloğlu, trenin iç donatısında son aşamalara yaklaştıklarını ve trenin neredeyse hazır hale geldiğini belirterek, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacağız. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak. Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.