Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi kuralarında heyecan il il şeklinde sürmeye devam ediyor. 81 ilde 500 bin konut için kura çekimi yapmaya başlayan TOKİ, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşları 1+1 ve 2+1 ev sahibi yapacak. 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayan ve il il gerçekleşmeye devam eden kura çekimi hangi illerle devam edecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de kura tarihi belli oldu mu?
İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi şu şekilde:
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
KURA ÇEKİMİ SONRASI EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
EVLER NASIL OLACAK?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.