TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte beklentiler

Aralık ayı enflasyon verisi için geri sayım sürüyor. TÜİK’in açıklayacağı son veriyle birlikte 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu rakam, memur ve emekli maaş zamlarının kesinleşmesinde belirleyici olacak. Merkez Bankası tahminleri ve piyasa beklentileri, enflasyonun yıl sonunda hedef aralıkta kalacağına işaret ediyor. Peki TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon beklentileri ne yönde? İşte beklentiler ve oranlar...

1 /6 Aralık 2025 enflasyon oranı, Türkiye ekonomisi açısından kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak TÜFE ve TEFE verileri, yalnızca fiyat artışlarının seyrini değil, aynı zamanda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da doğrudan etkileyecek. Açıklanacak son veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak.

2 /6 Aralık enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? TÜİK, Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Böylece Temmuz’dan Aralık’a kadar olan dönemi kapsayan enflasyon farkı netleşecek ve 2026 Ocak maaş artışlarının son çerçevesi ortaya çıkacak.

3 /6 Memur ve emekli maaşları için kritik eşik 2026 Ocak ayında uygulanacak zam oranı; toplu sözleşme kapsamında belirlenen artış ile enflasyon farkının birleşiminden oluşacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait veriler daha önce açıklanmıştı. Aralık ayı enflasyonu ise bu hesaplamanın son ve belirleyici halkası olacak.

4 /6 TCMB piyasa beklentileri ve yıl sonu tahmini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Aralık 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,17 seviyesine geriledi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,35, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,45 olarak ölçüldü.

Son Enflasyon Raporu’nda ise 2025 yıl sonu için yüzde 31-33 aralığı, 2026 sonu için ise yüzde 13-19 bandı öngörüldü.

5 /6 Ocak ayı kira artış oranı nasıl belirlenecek? Yeni yılın ilk ayında uygulanacak kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanacak. Bu oran, konut ve iş yeri kiraları için yasal üst sınır niteliği taşıyor. Aralık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte Ocak ayında geçerli olacak kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.