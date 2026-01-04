81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman’da start aldı; TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında 7 Ocak’ta Batman kurası gerçekleştirilecek. Batman TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Kura heyecanı devam ederken, Batman’da 3 bin 810 konut inşa edilecek. İşte Batman TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi.