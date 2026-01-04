81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak 500 bin sosyal konut hamlesinde hak sahiplerini belirleyecek kura süreci Adıyaman’dan başladı. TOKİ koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, 7 Ocak’ta Batman için kura çekimi yapılacak. Batman TOKİ kurasına başvuran adaylar arasından başvurusu onaylananlar ile şartları karşılamadığı için reddedilenlerin isim listeleri açıklandı. Peki Batman TOKİ kurasına kimler katılacak, başvurusu reddedilenler kimler?
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman’da start aldı; TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında 7 Ocak’ta Batman kurası gerçekleştirilecek. Batman TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Kura heyecanı devam ederken, Batman’da 3 bin 810 konut inşa edilecek. İşte Batman TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi.