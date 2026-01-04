Yeni Şafak
Batman TOKİ kura çekilişi listesi: 500 bin konut kurasına katılacakların isim listesi

16:084/01/2026, Pazar
81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak 500 bin sosyal konut hamlesinde hak sahiplerini belirleyecek kura süreci Adıyaman’dan başladı. TOKİ koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, 7 Ocak’ta Batman için kura çekimi yapılacak. Batman TOKİ kurasına başvuran adaylar arasından başvurusu onaylananlar ile şartları karşılamadığı için reddedilenlerin isim listeleri açıklandı. Peki Batman TOKİ kurasına kimler katılacak, başvurusu reddedilenler kimler?

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman’da start aldı; TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında 7 Ocak’ta Batman kurası gerçekleştirilecek. Batman TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Kura heyecanı devam ederken, Batman’da 3 bin 810 konut inşa edilecek. İşte Batman TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi.

Batman TOKİ kurasına kimler katılacak, başvurusu reddedilenler isim listesi için tıklayın

#Batman
#TOKİ
#TOKİ kurasına katılacak adaylar
