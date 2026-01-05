MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 5 OCAK: Ocak zammı sonrası memur maaş zammı ne kadar oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor. Bakan Şimşek'in dediği gibi yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde bir karar alınırsa bunun için yasa değişikliği gerekiyor .