MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 5 OCAK: Ocak zammı sonrası memur maaş zammı ne kadar oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş zammı için kritik süreç sona yaklaşıyor. TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, milyonlarca kişinin alacağı nihai zam oranı netleşecek. Beş aylık enflasyon farkının yüzde 5,90 olarak kesinleştiği süreçte, yüzde 11’lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle zam oranı yüzde 17,56’ya ulaşmıştı. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı ilk maaş artışı kesinlik kazanacak.
2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zammı için gözler TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Şu ana kadar oluşan beş aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda artış oranı büyük ölçüde şekillenirken, nihai oran son veriyle birlikte kesinleşecek. Ayrıca maaşlara yansıtılacak taban aylık artışı da özellikle düşük maaş alan kesimler açısından önemli bir gelir artışı sağlayacak.
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan, 2026 memur ve emekli zamlarının belirleneceği aralık ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2026 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNİ KAPSAYACAK
Memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Buna göre memurlar yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak üzerine 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. 2026 temmuz ayında ise haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından maaş zamlarına ikinci 6 aylık dönem için zam uygulanacak. SGK ve Bağkur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon farkı kadar zam alıyor.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Bu haliyle oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı. Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor. Aralık enflasyonu ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde tahminler memur zammının yüzde 19'a yakın olması.
2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SGK ve Bağkur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon farkı kadar zam alıyor. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87 ile beklentilerin oldukça altında geldi. SGK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zam farkı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte tahminler SGK-Bağkur emeklisinin zam oranının yüzde 12 civarında olması yönünde.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK Mİ?
Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor. Bakan Şimşek'in dediği gibi yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde bir karar alınırsa bunun için yasa değişikliği gerekiyor .