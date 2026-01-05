Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: 2026 Memur zammı ile yeni maaşlar... Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

2026 Ocak ayında memur maaş katsayısına yapılacak artışla birlikte sosyal destek ödemelerinde de yeni dönem başlayacak. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile dul ve yetim aylıkları, memur zammı oranına paralel olarak artırılacak. Asgari ücrete yapılan zam ise gelir kriterlerinin yukarı çekilmesine neden olurken, daha fazla hanenin sosyal desteklerden yararlanabilmesinin önü açıldı. Kesin rakamlar, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yayımlanacak genelgeyle netleşecek.
Asgari ücret artışı gelir kriterlerini yükseltti
Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artış, sosyal yardımlar için esas alınan hane geliri sınırlarını da değiştirdi. Buna göre 65 yaş aylığı için üst sınır 11 bin 10 TL’ye, evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL’ye çıktı. Engelli aylığında ise gelir eşiği, engel oranına göre 5 bin 381 TL ile 8 bin 86 TL arasında yeniden belirlendi.
SED ve sosyal yardımlar memur katsayısına bağlı
Sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemeleri başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre beş aylık enflasyon yüzde 11,21 olurken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.
Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklileri için toplam artış oranı yüzde 17,57’ye ulaştı. Ocak ayı için farklı senaryolara göre katsayı hesaplamaları yapılmış durumda.
65 yaş aylığı ne kadar olacak?
Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 5 bin 390 TL olan 65 yaş aylığının, olası zam senaryolarına göre 6 bin 348 TL ile 6 bin 447 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.
Engelli aylıkları ne kadar olacak?
Engelli aylıklarında ise artış oranı engel derecesine göre değişiyor. Yüzde 40-69 arası engeli bulunanların aylıkları yaklaşık 5 bin 65 TL ile 5 bin 145 TL bandına, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylıkları ise 7 bin 598 TL ile 7 bin 719 TL aralığına çıkabilecek. Engelli yakını aylıkları da benzer şekilde güncellenecek.
Dul ve yetim maaşlarında ocak artışı
Dul ve yetim aylıkları da 2026 başında yeniden hesaplanacak kalemler arasında yer alıyor.
Aylık bağlanma oranı yüzde 75 olan hak sahiplerinin maaşlarının 14 bin 770 TL ile 15 bin TL aralığına çıkması öngörülüyor.
Yüzde 50 oranında maaş alanların aylıkları yaklaşık 9 bin 847 TL’den 10 bin TL’ye yaklaşırken, yüzde 25 oranında ödeme alanlarda rakamların 4 bin 912 TL ile 5 bin TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
Kesin rakamlar genelgeyle açıklanacak
Memur maaş katsayısı; 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve birçok sosyal yardımın temelini oluşturuyor. Temmuz döneminde belirlenen katsayılar, aralık ayı enflasyon verilerinin ardından güncellenecek. Nihai tutarlar, TÜİK verileri sonrasında yayımlanacak resmi genelgeyle kesinlik kazanacak.