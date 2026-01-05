Emeklinin zam oranı netleşti: 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte noktası virgülüne yeni maaşlar...

Milyonlarca memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon verilerinde. TÜİK’in duyuracağı Aralık ayı TÜFE oranı ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve 2026 Ocak–Temmuz döneminde uygulanacak memur maaş zammı belirlenecek. Kasım ayında açıklanan yüzde 0,87’lik enflasyonun ardından Aralık ayı beklentileri zam hesaplarında belirleyici rol oynuyor. Enflasyon zammına ek olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan artış ve 1.000 TL taban aylık da maaşlara eklenecek. Böylece öğretmen, polis, doktor ve hemşirelerin yeni maaşları netlik kazanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibarıyla alacağı yeni maaşlar, 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Yılda iki kez uygulanan 6 aylık enflasyon farkı sistemi kapsamında yapılacak zam, özellikle düşük ve orta gelirli emekliler tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli aylığının yeni seviyesiyle birlikte 16.811 TL, 17.000 TL, 17.500 TL ve 18.000 TL maaş alan emeklilerin yeni ödeme tutarları da ortaya çıkacak.
6.ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.
EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE
5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı (memur ve işçi emekli maaş artış oranı) ocak ayında eşitlemişti. Yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı en fazla yüzde 19,64, en az yüzde 17,92'ye çıkması muhtemel.
Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı en fazla 20 bin 196 TL'ye, en az ise 19 bin 906 liraya yükselecek. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.