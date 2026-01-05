2026 Bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL oldu! Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerine gelen yüzde 18,60’lık zam oranı ile birlikte 2026 bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik tutarının, 2026 yılı için 333 bin 88 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

2025 yılında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik tutarı, 2026 yılı için 333 bin 88 TL olarak belirlendi.

Yeni tutar, memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplandı ve Ocak ayı zam oranının açıklanmasını takiben yürürlüğe girdi.



2026 yılı için bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi de netleşmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre; Askerlik yerleri ve celp dönemleri Ocak 2026 ayında ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarına erişim, e-Devlet ve ilgili askerlik şubeleri üzerinden sağlanacak. Yükümlüler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet üzerinden sınıflandırma sonuçlarını görüntüleyebilecek. Henüz kesin tarih açıklanmamış olsa da duyuruların Ocak ayı içinde erişime açılacağı belirtiliyor.