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SSM'de Osmanlı sanatı semineri

SSM'de Osmanlı sanatı semineri

11:185/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
AA
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Seminer 8 Mayıs'ta.
Seminer 8 Mayıs'ta.

Yetişkinler için hazırlanan "19. Yüzyılda Osmanlı Sanatı ve Görsel Kültürü" semineri 8 Mayıs'ta düzenlenecek.

Sakıp Sabancı Müzesi, Osmanlı görsel kültürünün dönüşümünü mercek altına alan bir seminer dizisine ev sahipliği yapıyor. Dr. Fatma Coşkuner yürütücülüğünde gerçekleşecek “19. Yüzyılda Osmanlı Sanatı ve Görsel Kültürü: İmge, İktidar ve Dönüşüm” programı, 8 Mayıs Perşembe günü başlıyor. Mayıs ayı boyunca her perşembe, 11.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek dört haftalık program; sanatın yalnızca estetik bir olgu olarak değil, aynı zamanda temsil, iktidar ve kimlik inşası süreçlerinde etkin bir araç olarak ele alan, eleştirel bir perspektif sunacak. Seminer boyunca Batılı sanat anlayışının Osmanlı görsel kültürüne nasıl eklemlendiği, Oryantalizm, Postkolonyalizm ve Kozmopolitizm gibi kuramsal çerçeveler ışığında değerlendirilecek. Programın ilk haftasında, geç Osmanlı döneminin tarihsel arka planı ele alınırken, ikinci haftada, 19. yüzyılda Osmanlı resim sanatının Batı etkileriyle nasıl şekillendiği ve tarihsel kimliğin yeniden inşasında nasıl bir rol oynadığı tartışılacak. Üçüncü haftada, Oryantalist resmin Osmanlı görsel kültüründeki etkileri, Batılı temsil stratejileri ve Osmanlı sanatçılarının bu temsillere verdikleri yanıtlar incelenecek. Dördüncü ve son haftada ise, sanatın kurumsallaşması bağlamında Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin kuruluşu, 1914 Kuşağı’nın katkıları ve sanatın modernleşme sürecindeki genel rolü ele alınacak. Sanat tarihini toplumsal ve siyasal dönüşümlerle birlikte ele alan bu seminer programına SSM’nin web sitesi üzerinden kayıt yaptırılabilir.



#Sakıp Sabancı Müzesi
#SSM
#Osmanlı Sanatı
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