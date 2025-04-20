Şehir Rehberi

Objektifi Zeytinburnu’na çeviriyoruz

Zeytinburnu Belediyesi’nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ve artık gelenekselleşen Fotoğraf Yarışması’ bu yıl 15’inci kez düzenleniyor. Yaklaşık 1 milyon TL’lik para ödülünün dağıtılacağı 15. Fotoğraf Yarışması’nın konusu yine Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışma, önceden bilindiği üzere ‘Serbest’, ‘Foto Öykü’ ve ‘Drone’ olmak üzere üç farklı kategoriden oluşuyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 15. Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda ise; Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar, Süleyman Gündüz ve Murat Gür yer alıyor.





Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri 10. yılında

Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan’ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacıyla düzenlenecek “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri”ne başvurular başladı. Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle bu yıl onuncu kez düzenlenen yarışmanın başvuruları 23 Haziran’a kadar sürecek. Geçtiğimiz yıllarda roman ve şiir alanlarında ödüller verilen yarışmada bu yıl ilk kez senaryo alanında da başvuruların kabul edileceği duyuruldu. Bu doğrultuda 2024 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca yine 2024 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü”, ve yıl sınırlaması olmaksızın “Attilâ İlhan Senaryo Ödülü” verilecek.





Sanatla içsel bir yolculuğa bekleniyorsunuz

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Resim ile Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyon-larından ilhamla hazırlanan, Uzman Dışavurumcu Sanat Terapisti Bihter Yasemin Adalı’nın yürütücü-lüğünü üstlendiği sekiz haftalık “Müzede Sen: Orta Yaşın Renkleri” programı, orta yaşın birikimlerini sanatın dönüştürücü gücüyle buluşturacak. Program, kişisel deneyimlerin sanat aracılığıyla yeniden yorumlanmasını teşvik ederken, yaşamın dönüm noktalarına farklı açılardan bakmayı ve onlara yeni anlamlar yüklemeyi amaçlıyor. Her hafta, “Kontrol ve Serbestlik,” “Kazanmak ve Kaybetmek,” “İlişkisellik ve Yalnızlık” gibi başlıklara odaklanacak “Müzede Sen: Orta Yaşın Renkleri” programında, geçmişten bugüne taşınan seçimleri gözden geçirmek isteyen herkes içsel bir yolculuğa bekleniyor. Sekiz hafta boyunca her çarşamba, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik 4 Haziran’a kadar sürecek.





23 Nisan coşkusu kıyafetlerimize yansıyor

LC Waikiki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılayan miniklere özel bir koleksiyon sunuyor. Kırmızı ve beyazın hâkim olduğu koleksiyon, bayramın ruhunu yansıtan şık ve rahat tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük kullanıma hem de bayram kutlamalarına uygun tasarımlar sunan LC Waikiki 23 Nisan Koleksiyonu, çocukların neşesine ve enerjisine eşlik etmek için LC Waikiki mağazalarında ve LCW.com’da satışa sunuluyor.





Mutfaktan beyaz perdeye

Gastronomi, sanat ve tarihin buluşma noktası Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nin tarihleri 23-24-25 Mayıs olarak belirlendi. “Sofradan Beyaz Perdeye” uzanan bu yolculukta, gastronomi ve sinema atölyeleri ve film gösterimleri 3 gün boyunca katılımcılarla buluşacak. Söyleşiler ve tadım deneyimleri ile festivalin dinamik yapısı katılımcılara yansıtılacak. Türk gastronomi filmleri kültürünü geliştirmek ve bu alandaki yaratıcı girişimlere destek vermek amacıyla düzenlenecek festival kapsamındaki etkinlikler ana merkez Urladam’da olmak üzere Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Perdix’de gerçekleşecek.





Müzede oyun şenliği

İstanbul Modern’de çocuklar ve aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor. 23–27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek “Müzede Oyun” adlı programa 2–10 yaş arası çocuklar ve aileler farklı etkinliklere katılarak sanatla buluşuyor. Beş gün sürecek, “Müzede Oyun” adlı programda çocuklar, aileleriyle müzenin farklı mekânlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor.





Göründüğü gibi değil

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemas-everlerle buluşuyor. “Göründüğü Gibi Değil” sloganıyla düzenlenen yarışmada gösterim için 30 ülkeden 94 film belirlendi. Filmler, Institut Français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia’da sinemaseverler ile buluşacak. Festivalin detaylı programı ve Dünya Panorama seçkisi ilerleyen günlerde açıklanacak. 35 film dünyada ilk kez, 58 film ise Türkiye’de ilk kez gösterilecek.





Hiba Tawaji & İbrahim Maalouf birlikte sahnede

Ibrahim Maalouf ve Hiba Tawaji Fransız müziğinin unutulmaz eserlerine adanmış muhteşem bir gece için 24 Haziran’da ilk kez aynı sahnede olacak. Şef Murat Cem Orhan yönetimin-deki senfoni orkestrası eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin biletleri satışta.





Haydi çocuklar, resim yapmaya!

44’üncü kez düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda başvurular alınmaya devam ediyor. “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya başvuru yapmak isteyenler için son tarih 25 Nisan… Yarışmaya katılan 9 öğrenciye Asus Bilgisayar ve 9 öğrenciye de Samsung Tablet verilirken 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursu kazanacak.





Alışveriş iyiliğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Cemre Çarşısı, Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla The Peninsula Istanbul’da açıldı. Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüşeceği etkinlik; iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlıyor. Elde edilen gelirin TOGEMDER’in sosyal yardım faaliyetlerinde ve projelerinde kullanılacağı kermes 20 Nisan (bugün) son bulacak.



