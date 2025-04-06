Şehir Rehberi

İstanbul’da film günleri başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 44. kez gerçekleştiriliyor. Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek etkinlik, 11-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.





Turgul sinematografisi mercek altında

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi 16 Nisan 2025 Çarşamba akşamı saat 19.00’da Yönetmen Erhan Tuncer, sinema yazarı Barış Saydam’ın sinema konuşmalarına ev sahipliği yapacak. Saydam’ın yönetiminde gerçekleşecek söyleşide, Yavuz Turgul sinematografisini mercek altına alınacak. Turgul’un görsel anlatımı, karakter inşası ve hikâye anlatıcılığına dair derinlemesine bir sohbetin gerçekleştirileceği etkinliğe katılım ücretsiz.





Hane’den sergiye

Büyük çoğunluğu ev hanımlarından oluşan 39 sanatçı, evlerinde ürettikleri eserleri Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonunda sanatseverlerle buluşturuyor. Tezhip, minyatür, hat, çini, toz pastel, karakalem, ebru, kaligrafi, sulu boya, nakış, katı ve dijital sanat gibi birçok sanat dalında üretilmiş yaklaşık 150 eser, “Haneden Sanat” ekibi çatısı altında sanatseverlere sunuluyor. Sanatçıların özverili çalışmalarıyla ortaya koydukları eserler, geleneksel ve modern sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiriyor. Sergi, 18 Nisan tarihine kadar görülebilir





Türkiye Bisiklet Turu 60 yaşında

Türkiye’nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 60. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü takımların ve bisikletçilerin pedal çevireceği bu tarihi organizasyonun efsanevi rotası açıklandı. 8 etaptan oluşan tur, Akdeniz’in turkuaz kıyılarından başlayıp Ege’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu rotasında ilerleyerek İzmir’de son bulacak. 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon bisiklet tutkunlarını ve sporseverleri nefes kesen mücadelelere tanık olmaya davet ediyor.





Sanatta S.O.S

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde, Deniz Aktaş, Arda Diben, Tuğçe Diri ve Lara Sayılgan’ın eserlerinden oluşan “nokta/çizgi/nokta: S.O.S’’ sergisi, Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor. Mors alfabesinde acil durum sinyali anlamına gelen S.O.S “nokta/çizgi/nokta”yı kendisine temel taşı olarak alan sergi, bir nokta, bir çizgi ve bir noktanın yan yana geldiğinde bir çığlık ve bir kurtuluş umudu yarattığı fikrinden yola çıkarak çizginin bitmeyen uzanımının, belki de kurtuluşların çözümlerini barındırabileceğini sorguluyor. Sergi 9 Mayıs tarihine kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.





“Tanıdıkların Gözünden” Bigali

Türk resim sanatının usta isimlerini konu alan “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde 10 Nisan Perşembe günü 14.00’te ressam Şeref Bigalı konuşulacak. Türkiye İş Bankası RHM’nde gerçekleştirilecek etkinlikte resimlerindeki ilhamını, yaşamın sade, yapmacıksız fakat en gerçek sahnelerindeki ayrıntılardan alan Şeref Bigalı’yı, oğlu Ahmet Necati Bigalı anlatacak.

Dünya müzikleri Başkent’te müzikseverlerle buluşuyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından bu yıl 39’uncusu düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali; klasik müzik, oda müziği, çağdaş müzik, caz, modern dans, flamenko ve dünya müziklerini müzikseverlerle buluşturuyor. Festival kapsamında 11 ülkeden 250’ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak. Türkiye’ye ilk kez gelecek birçok sanatçı Başkentin seçkin konser salonlarında sahneye çıkacak. Festivalin açılış ve kapanışı her yıl olduğu gibi bu yıl da senfonik orkestra konserleri ile gerçekleştirilecek. Klasik müzikseverlerin heyecanla beklediği 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan’a kadar sürecek.





Tuvalde “Sessiz Tanıklar”

Ressam ve fotoğraf sanatçısı Selman Uzun, tuval üzerine akrilik teknikle yaptığı eserlerinden oluşan “Sessiz Tanıklar” temalı resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Geçmişte basın mensubu olarak sayısız habere imza attıktan sonra yüzünü doğaya çevirip doğadaki canlılarla tanıştığını ifade eden Uzun, sergisinde doğada fotoğrafladığı belgesel çekimlerinin çıkış noktasını tuvalinde yorumluyor. Uzun’un 40 eserinin yer aldığısergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 11 Nisan 2025 tarihine kadar her gün 10.00- 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Yapay zekâ ve aile kısa filmlerle anlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ve Darıca Belediyesi iş birliği ile Darıca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak, kısa filmcilere destek olmak ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl “Aile & Yapay Zekâ” teması ile düzenlenecek. 2025 Aile Yılı kapsamında teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi sinema dili ile anlatılacak, geleneksel aile değerleri ile geleceğin teknolojik dünyası arasındaki denge sorgulanacak. Yarışmanın başvuruları internet sitesi üzerinden yapılacak ve 25 Temmuz’da sona erecek.





Yeni yetenekler sıra sizde

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği Türkiye’nin ilk ve en prestijli moda tasarım yarışması KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu yıl 33’üncü kez modanın en yetenekli tasarımcılarını keşfedecek. Türk moda dünyasına bugüne kadar Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya’nın da aralarında bulunduğu pek çok değerli ismi kazandıran yarışma, yeni yeteneklere “Sıra sende” diyecek. Kozayarismasi. com web sitesi üzerinden başvuruların başladığı yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 16 Mayıs 2025 olarak belirlendi.



