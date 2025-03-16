Denizden Ramazan’da da ne çıksa yerim

Aytekin Akay





Ramazan, kışa denk gelince ister istemez bu aya özgü yemeklerle oruçlar açılıyor. Dışarda iftar dediniz mi, akla ilk kebap gelse de bu Ramazan işler biraz değişti. Bakırköy’de 1973’ten bu yana hizmet veren, 2024’ün sonunda yeni konseptiyle kapılarını misafirlerine açan Balıkçı Bayram, deniz ürünlerinden zengin mutfağıyla Ramazan ayına farklılık getiriyor.

Deniz ürünleriyle Ramazan menüsü

1973’ten bu yana Ataköy 1. Kısım’da hizmet veren, şimdilerde yeni mekanına taşınan Balıkçı Bayram’ın işletmecisi Enes Türköz, “Türkiye’nin en iyi alkolsüz balık restoranı için yola çıktık” diyor ve şunları söylüyor: “Mübarek Ramazan ayındayız. Dışarda iftar dendi mi akla ilk kebap geliyor. Biz açılana kadar böyleydi. Artık iftarda balık da akla gelecek. Balıkçı Bayram 1973’ten bu yana var. Bakırköy Capital AVM’nin hemen bitişiğindeki yerimizi 2024’ün sonunda açtık. İsim çok eski, müdavimleri var. İstanbul’un bir ucundan hatta şehir dışında Balıkçı Bayram’a gelenler var. Ramazan’da da bu böyle. Çünkü alkolsüz ve bu kadar çeşit balık sunan mekan sayısı çok az. Açıldıktan kısa bir süre sonra mübarek Ramazan ayı geldi. Bu seneki Ramazan’da misafirlerimizin iftarlarını deniz ürünleriyle açması için Ramazan menüleri oluşturduk. Her gün yüzlerce misafirimiz denizden günlük çıkan balık dolu sofralarla orucunu açıyor. Eskiler, ‘Denizden babam çıksa yerim’ derdi. Biz bu sözü, ‘Ramazan ayında da denizden ne çıkarsa yerim’ olarak değiştirdik.”

Ferah konsept lezzetli balıklar

Balıkçı Bayram, Bakırköy Meydan ve İstanbul caddesiyle, sahile çok yakın bir noktada Carousel ve Capital AVM’nin hemen yanıbaşında müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Konsepti, ferah restoran alanıyla, ailece sohbet edebileceğiniz bir mekan olduğunu da belirtelim. Günlük 20’den fazla balık çeşidi ister tava, ister ızgara isterseniz buğulama gibi pişirme yöntemleriyle ikram ediliyor. Günün balık çorbası ile başlayıp, tava ya da ızgara balıkla devam edip, kabak tatlısı ve helvayla final yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Balıkçı Bayram’da balıklı iftar masası

Soğuk ve sıcak mezelerle dolu bir masada iftar saatini beklerken, kara fırından çıkan pide, lavaş ve sıcak ekmekleriniz masaya gelir. Tabii yanında Trabzon tereyağı ve peyniri. Devamında günün balık çorbası. Kalamar ve çim çim kesilmiş karides isteğe bağlı olarak masada yerini alır. Ara sıcak olarak hafif pişmiş bir paçangayla Balıkçı Bayram’da iftarınız devam eder. Ana yemek olarak bu ayda ızgarada ya da tavada çupra iftar için iyi bir öneri olur. Yine mezgit ya da istavrit tavalı bir menü de tercih edebilirsiniz.







