Hat sanatının vefakâr eriydi

Washington DC’de Muhammed Zakariya ile hat sanatını öğrenmeye başladım. Kendisi, Hasan Çelebi’nin ilk Amerikalı öğrencisiydi ve ondan icazet almıştı. Eğitimimin başından itibaren Zakariya Hoca, bir gün İstanbul’a gidip hocasının yanında eğitimime devam etmem gerektiğini söyledi. Benim için en başından beri Hasan Hoca, hat sanatının kaynağını temsil ediyordu. O, bu bin yıllık sanatın 20. yüzyıla aktarılmasını sağlayan hocası Hamid Aytaç ile doğrudan bir bağ kuruyordu. Bu nedenle, 2004 yılında hattı kaynağından öğrenmek için İstanbul’a taşındım. Hasan Çelebi, her zaman tüm öğrencilerine olduğu gibi, beni de büyük bir cömertlikle karşıladı. Düzenli meşklerime onun öğrencisi Davut Bektaş Hoca ile devam etmemi tavsiye etti ve cumartesi günleri de düzenli olarak meşklerimi denetleyeceğini söyledi. O dönemde ders verdiği Doğancılar’daki atölyesinde onu ziyaret ediyordum. Yıllar boyunca da nerede ders verirse versin, kendisini takip etmeye devam ettim. Bildiğiniz gibi, hat sanatında icazet almak sürecin sonu değildir. Hocalarımızla ilişkimiz yıllar boyunca devam eder; çalışmalarımızı göstermeye ve onlardan geri bildirim almaya devam ederiz. Hasan Hoca’yı en son geçen temmuz ayında gördüm. O, her zaman cömertliğiyle öne çıkmış bir hocaydı. En önemlisi bize hat sanatının adabını, bu sanat karşısında tam bir tevazu içinde olmayı ve ona tamamen adanmışlığı öğretti. Aynı zamanda bunu bizzat yaşayarak örnek oluyordu; hiçbir öğrenciyi geri çevirdiğini veya sert bir söz söylediğini görmedim. O, bilginin aktarılmasını hayatının en önemli görevi olarak benimsemişti. Herkesi hatırlar, her ayrıntıya dikkat ederdi. Özellikle yurt dışından gelen ve İstanbul’da ailesi olmayan öğrencilerle birebir ilgilenirdi. Tüm öğrencilerine bir baba gibi davranırdı. Ona yurt dışındaki öğrencilerimden bahsettiğimde yüzü aydınlanır, hat sanatına ilginin artmasını görmek onu çok mutlu ederdi. Son ziyaretimde, Fransa’daki öğrencilerimin meşklerini kendisine göstermek için götürdüm. Her zamanki cömertliğiyle tek tek inceledi ve detaylı geri bildirim verdi. Portföyüme baktı ve hiçbir meşkin unutulmadığından emin oldu. O gün, Medine müezzininin oğlu da atölyeyi ziyaret etti. Babası, Hasan Hoca’nın Medine’de bulunduğu dönemde, Tuba Camii ve Mescid-i Nebevî’deki hat çalışmalarında yakın dostu olmuştu. Bu yetişkin adamın Hasan Hoca’yı gözyaşları içinde selamlamasını asla unutamayacağım. Sonra oturdu ve bizim için ezan okudu; Medine’nin ruhu bir anda oraya taşınmış gibi hissettik. İşte bu, Hasan Hoca’nın bizler için neyi temsil ettiğini gösteriyordu.