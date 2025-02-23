Her şey bitti sandım derken yeniden

İlk çıkardıkları albümleri ile Kosheen, platin satış başarısı yakaladı. “Hide U”, “Catch”, “Hungry” ve “All In My Head” gibi hitlerle başarılarını sürekli daha da zirveye taşıdılar. Bir süredir ara verdikleri konserlerine artık gelen yoğun isteğe kayıtsız kalamadılar. Bu yıl, 25 yıllık müzik kariyerlerini kutlamak için büyük bir turneye çıkan Kosheen, bu akşam IF Performance Hall İstanbul’da, unutulmaz bir konser verecek. Konser öncesi sorularımızı cevapladı. sorularımızı sorma fırsatı yakaladık.

33 ülkede yüzlerce konser verdiniz. Bu arada grup dağıldı, sessizliğe büründü ve sonra tekrar Kosheen olarak devam etti. Nasıl duygular bıraktı süreç size?

Kosheen’in orijinal davulcusu Mitch Glover ve Ron McElroy ile birlikte sahne almaya devam edebildiğim için gurur duyuyorum. Bu yıl her zamankinden daha güçlüyüz. Her şeyin bittiğini düşündüğüm zor zamanlar oldu ancak ekip arkadaşlarım; Bob ve Maria’nın desteğiyle devam ediyoruz iyi ki onlar var.

Aslında ikimiz de farklı insanlardık

25. kuruluş yıldönümünüzde aklınıza neler geliyor, sizi ne gülümsetiyor ya da kızdırıyor?

İlk günlerde Mark, Darren ve ben çok farklı insanlardık. Desteklendiğimi hissetmiyordum ve çok yalnızdım. Olanlar için her zaman minnettardım. Hayallerim gerçekleşiyordu ama aynı zamanda oğlumu özlüyordum ve turne programımızda bunu dikkate alan bir şey yoktu. Şimdi her şey farklı, sahnede bir aileyiz. Sahne dışında da bir aileyiz. Şimdi turne otobüsüne binmekten korkmak yerine, çocuklarımı göreceğim için heyecanlanıyorum. Bunun performanslara ve dolayısıyla seyircilerimize de yansıdığına inanıyorum. İfade ettiğimiz enerji; kinetik, kapsayıcı, sürükleyici ve canlandırıcı. Bu tür bir enerjinin sahtesini yapmak imkânsız.

Kendime zaman ayırıyorum

Bugünlerde kendinizi iyi hissetmenizi ne sağlıyor? Günlük rutininizde neler var mesela?

Öz bakım ve öz farkındalığın faydalarını öğrendim, bugünlerde kendime zaman ayırıyorum. Köpeklerimi doğada gezdirmeyi seviyorum. Hindistan›da sıfırlanmak programı için bir ay ayırmaya çalıştım. Şu anda bulunduğum yer de burası - Hindistan cevizi ağaçlarına ve Turkuaz Okyanusu’na bakıyorum.

Heyecanımız İstanbul’a

Kosheen’in canlı performansları yıllar boyunca büyük ilgi gördü. İstanbul için beklentileriniz nasıl?

Dwein bir anlayışa ve karşılıklı saygıya sahibiz. Bu bağ performanslarımızda kendini gösteriyor ve seyircilerimize, sahne alırken duyduğumuz sevgi ve neşeyi yansıtıyor. İstanbul’a geri döneceğimiz ve bu canlı şovu sunacağımız için heyecanlıyız. Çok uzun zaman oldu. Enerjinizi bizi görmeye gelip seyretmeye ayırdığınız, dinlediğiniz ve hayatınıza girmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizinle birlikte yürümek bir ayrıcalık ve sizinle aynı alanı paylaşmak bir keyif.

Kosheen ismini nasıl buldunuz?

Neyse ki Kosheen’de karar kıldık çünkü bir Kızılderili savaşçısı olan Cochise ile devam edecektik ama gruptaki çocuklardan biri bu ismi telaffuz edemedi. Glasgow’luydu. O yüzden Kashis, Kochin mi derken, ben de “Evet, Kosheen. Kendimize Kosheen diyelim” dedim.

Bir ara yeni bir Kosheen albümüyle karşılaşma ihtimalimiz nedir?

Yeni bir albüm üzerinde çalışıyorum. Buna gerçekten odaklanabilmek için turnelere ara vermemiz gerekiyor. Yıllar boyunca bazı inanılmaz sanatçılarla işbirliği yaptım ve şimdi bu yapımcıları albümüm için bir parça yapmaya çağırıyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu benim albümüm. Kosheen’in albümü ve son beş albümde ortaya koyduğum iyi işlerin bir devamı olmasını istiyorum. Yani o albümlerle aynı çizgide ama daha güçlü olmalı. Verdiğim mücadeleden, başarıdan ve muhteşem şovlardan sonra hayranlarıma gerçekten çok iyi, derin ve içten bir albüm borçluyum.

Gençken disiplinli değildim

Yoğun turne programının ötesinde kendinize nasıl farkındalık oluşturuyorsunuz?

Hayatımda ilk kez kendimi ön planda tutuyorum. Refahım her şeyden önce geliyor. Gençken disiplinli değildim. Şimdi çok disiplinliyim çünkü seyircinin, orada olmak için bir bilet parası ödeme zahmetine katlandıysa ve bunca yıldır bizi desteklediyse yüzde 100 hak ettiğini düşünüyorum. En iyisini hak ediyorlar ve bunu alacaklar.







