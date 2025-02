Her şey bitti sandım derken yeniden

İlk çıkardıkları albümleri ile Kosheen, platin satış başarısı yakaladı. “Hide U”, “Catch”, “Hungry” ve “All In My Head” gibi hitlerle başarılarını sürekli daha da zirveye taşıdılar. Bir süredir ara verdikleri konserlerine artık gelen yoğun isteğe kayıtsız kalamadılar. Bu yıl, 25 yıllık müzik kariyerlerini kutlamak için büyük bir turneye çıkan Kosheen, bu akşam IF Performance Hall İstanbul’da, unutulmaz bir konser verecek. Konser öncesi sorularımızı cevapladı. sorularımızı sorma fırsatı yakaladık.