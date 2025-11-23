Dergilik: Özel’den ‘özel’ şiirler

Buzdokuz, 28. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Hakan Şarkdemir’in editörleri arasında olduğu derginin yeni sayısını beğendim. Güzel metinler var. Bunlardan biri Kâmil Yeşil imzalı. Yeşil, Buzdokuz okurları için ‘özel’likli bir yazı kaleme almış: İsmet Özel’in Bir Yusuf Masalı’nda Latin Alfabesi Değmemiş İlave Şiirler: Saniyen Münacat, Naat, Sebeb-i Telif ve Dibace Üzerine. (Başlık tam dergi başlığı olmuş!). Konu İsmet Özel olunca yazıyı milim milim okudum. Özel’in Bir Yusuf Masalı adlı kitabının Osmanlı Türkçesi baskısında ilave dört şiir var(mış). Yeşil, metninde hem bu şiirleri ele almış hem de genel bir değerlendirme yapmış. Şöyle diyor: İsmet Özel bu şiirleri (Osmanlı Türkçesi’yle yayınlayarak) okumak hakkı ve ayrıcalığını sadece ‘Türk Yazısı’nı okumayı bilenlere vermiş oluyor. Soru şöyle: Şairler ve akademya (varsa öyle bir şey!) İsmet Özel’in Türk Yazısı teklifini neden duymazdan geliyor? Bu sayının dosya konusu İz, İmza, Özne başlığını taşıyor. Furkan Katuç’un hazırladığı 40 sayfalık dosyaya 11 isim katkı sağlamış. Buzdokuz’un şöyleşi konuğu Filistinli sanatkâr İbrahim Nasrallah. Nasrallah da herkes gibi Arap ve İslam dünyasının İsrail zulmüne karşı neden sessiz kaldığını bilmiyor. Şairler, Zeynep Karaca ve Vural Kaya da diğer söyleşi konukları. Karaca’yla Berat Korkmaz, Kaya’yla Ertuğrul Rast konuşmuş. Şiirle bitireyim İsmet Özel’den: Bigane yardan / Şiir tutmaz bir duvar / Ona toplum diyorlar / Ona neyse / bana ne. Şiir, teori, eleştiri dergisine, buzdokuzdergi@gmail.com e posta adresinden veya 0533 276 62 12 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Bağımsız, bağlamsız, bağlantısız muhabbet dergisi Meşreb 4. sayısıyla okurunu selamladı. Ezra Kökçe sayısını Kökçe’nin kendisi yönetmiş. Kapağa yazarların ismi ve Bizimle Yaşayanlar başlığı çıkarılmış. Başlık anlayacağınız üzere bu sayının ‘tema’sı. Ebubekir Kurban, Medine müdafaasını (Ömer Fahreddin Paşa’ya rahmet) yazmış. Defne A. Koç'a dikkat, ileride büyük yazar olacak. Yeni Şafak’ımızın kültür sayfası yönetmeni Sevda Dursun’u temsilen Melike Dursun’la Batuhan Dursun Meşreb’de. Bu sayının diğer yazarları Asude Bahar Fındık, Seyhan Sara, Filiz Handan Aytin, Halime Kökçe, Deniz Adıyaman, Ayşe Bilge Ketancı, Osman Dursun, Fatih Mutlu ve adamlarım Ercümend Efkâr’la Şahsi Fikrim. Şahsi kardeşimin derinlikli yazılarından feyz aldığımı herkes biliyor. Para ile satılmayan dergiye mesrebdergisi@gmail.com e posta adresi vasıtasıyla ulaşmak mümkün.

Her daim aşk ile kaleme sarılan gençlere ne mutlu.

Romanımızda terör

Başlığını koydum yazıma. Çeyrek asrı geride bırakıp 26. yılına merhaba diyen Ay Vakti dergisinin 218. sayısında yayınlanan Necmettin Evci imzalı metin de aynı başlığı taşıyor. Evci, 'Romanımızda Terör Romantizmi' başlıklı yazısında romanlarımızda ‘terör’e nasıl bakıldığını irdelemiş. Bu yazının devamını bekliyorum. Peki ya şiirde durum ne? Bir Süleyman Çobanoğlu dizesi var, yorum yapmadan alayım buraya: (Güneydoğu’da) Otuz yıl kurşun aktı tek şair ses etmedi. Evci’nin yazısı önemli. En azından bir tartışma başlatsa… Şeref Akbaba, Selami Şimşek ve Salih Uçak’ın yayın yönetmeni oldukları 48 sayfalık derginin bu sayısında Selami Şimşek, Ferhat Öksüz, İsmail Bingöl, Ali Yaşar Bolat, Yavuz Ertürk, Mehmet Sertpolat ve Ferman Karaçam’dan birer şiir yer alıyor. Hikâyecilerse Araf’la Seher Özden Bozkurt, Nasip’le Nurşah Karaca, Direniş’le Mehmet Güven ve Eldeki Fidan adlı ‘öykü’süyle Züleyha Kayaoğlu Eker. (Hazır dertlerimiz yetmiyormuş gibi şimdi de hikâye-öykü diye bir sorunsalımız var). Orhan Oğuz hoca, şiirin tanımının peşinde. Leyla Yıldız’ın metninde ‘mağaradakiler’in görmek istemediği Sevmek Zamanı filmi ele alınmış. Şair Selami Şimşek’ten bir dizeyle bitireyim: biliyorum düşen her yaprak bir eylül koşusudur mevsimler kulvarında. Deneme, inceleme, günlük ve kitap tanıtım yazılarına yer verilen düşünce, kültür ve edebiyat dergisine ayvakti@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Politik ön yargılar

Mehmet Erikli’nin editörlüğünü yaptığı Mostar’ın 249. sayısı Politik Ön yargılar ve Alternatif Siyaset dosya başlığıyla yayınlandı. 96 sayfalık aylık derginin çalışmasına üç yazar destek vermiş. Bunlar, Ercan Yıldırım, İsmail Kılıçarslan ve Peyami Safa Güney. Yusuf Kaplan da bir söyleşiyle katılmış dosyaya. Okumaya sondan, Kaplan ağabeyin konuşmasından başladım. İbrahim Orhun Kaplan’a konuşan hoca, “Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne geldiğini bilememesidir. Daha kötüsü bilemediğini de bilememesidir” diyor. Görsel Hafıza’da çok güzel siyah-beyaz Abdullah Selvi fotoğrafı var. Çizgi sayfasında da Elif Özcanoğlu’nun Filistin’i konu alan bir çizimi yer alıyor. Kitap tanıtım yazılarından ilki hemen hemen her dergi severin okumasını salık vereceğim bir kitabı konu etmiş: Kesin İnançlılar. Eric Hoffer imzalı eseri Davut Bayraklı tanıtmış. Salih Özbay sözüyle bitireyim: Reklamlar, duygusal tasarımlarla hedef kitleye yönelik gerçeküstü bir dünya, metaverse inşa eder. Bu sayede artık yapma gerçeklik, verili gerçekliği ilga eder. “Her dergi bir fidan” sloganıyla abonelik kampanyası düzenleyen dergiye dergi@mostar.com.tr e posta adresinden ulaşılabilir.

BİR YILA BİR SAYI