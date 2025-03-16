Çocukların saf sorularıyla Peygamberimizi tanıyın

Bir çocuğun saf merakı ve sevgi dolu sözleriyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (sav) tanımaya ne dersiniz? “Ona bir burger yapsam beğenir miydi?” veya “Işık hızında giden Burak’a binmek nasıl bir histi?” gibi samimi sorularla şekillenen bu kitap, çocukların hayal gücünü ve içtenliğini yansıtıyor. Eğitimci-yazar Jenny Molendyk Divleli’nin kaleme aldığı ve Rumeysa Abiş’in zarif çizimleriyle süslenen “En Sevgili’ye Kalpten Bir Mektup”, Ketebe Çocuk etiketiyle okurlarıyla buluştu. Kitap, bir çocuğun Peygamber Efendimiz’e (sav) yazdığı içten bir mektuptan yola çıkarak, onun sevgisini, merhametini ve güzelliklerini çocukların dünyasına taşıyor. Hayal gücü ve samimi sorularla şekillenen bu hikâye, çocukların Peygamber Efendimiz’i (sav) tanıyıp sevmeleri için sıcak ve etkileyici bir kapı aralıyor. Divleli, kitabında çocukların Peygamber Efendimiz’i (sav) sadece tarihi bir figür olarak değil, hayatlarının bir parçası olarak tanımalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. “Çocuklar, biriyle tanıştığında ilk neyi merak eder? Peygamberimiz’i (sav) tanısalar ona neler sorarlardı?” sorularından hareketle Efendimiz’in (sav) fiziksel özelliklerinden günlük yaşantısına kadar çocukların ilgisini çekecek detayları anlatıyor.

“En Sevgili’ye Bir Mektup” da sen yaz

“En Sevgili’ye Kalpten Bir Mektup”, hem ebeveynler hem de eğitimciler için çocuklarla Peygamber sevgisini paylaşabilecekleri özel bir eser niteliğinde. Aynı zamanda Ketebe Çocuk, çocukların duygularını ve sevgilerini kaleme almalarını teşvik eden anlamlı bir yarışma da düzenliyor. “En Sevgili’ye Bir Mektup da Sen Yaz!” başlığıyla çocuklar Peygamber Efendimiz’e (sav) içlerinden gelen bir mektup yazacak ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, mektuplarını 15 Mart’a kadar

@ketebecocuk Instagram hesabında belirtilen form üzerinden paylaşabilecek. Jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlar 20 Mart 2025 Perşembe günü açıklanacak.

Çocuklar Peygamberimiz’in (sav) fiziksel özelliklerini de tanımalılar

Jenny Molendyk Divleli, kitabı yazma fikrinin yıllardır aklında olduğunu belirterek, çocuklarla yapılan sohbetlerde genellikle Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatıyla ilgili tarihi bilgiler paylaşıldığını, ancak onun fiziksel görünümü ve günlük yaşamına dair detayların çocuklara yeterince anlatılmadığını fark ettiğini söylüyor. Divleli, “Peygamberimiz’in (sav) annesi, babası kimdi? Nerede yaşadı? Hangi yılda doğdu? Bu tür bilgileri çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama Peygamberimiz’in (sav) nasıl göründüğünü, nasıl yürüdüğünü ya da nasıl gülümsediğini anlatan kaynaklara pek yer vermiyoruz. Oysa ki hadislerde, onun fiziksel görünümüne dair anlatımların çoğu çocuklardan geliyor. Bu detaylar, çocukların zihninde Efendimiz’i (sav) daha canlı bir şekilde canlandırmalarına yardımcı olabilir” diyor.

Bu eksikliği gidermek için yola çıktığını söyleyen Divleli kitabın ortaya çıkış sürecinde oğlunun Peygamber Efendimiz’e (sav) yazdığı bir mektuptan ilham aldığını belirtiyor. Divleli, “Çocuklar, Peygamberimiz’i (sav) kendi dünyalarından tanıyabilir, ona soru sorabilir. Onun nasıl biri olduğunu merak edebilirler. Çocukların saf merakı ve sevgisiyle Efendimiz’i (sav) tanımaları, ona olan bağlılıklarını artırabilir diye düşündüm. Bu düşünce beni harekete geçirdi ve kitabı yazmaya yönlendirdi” ifadelerini kullanıyor.

Kitabın kurgusu, bir çocuğun Peygamber Efendimiz’e (sav) yazdığı mektup üzerinden ilerliyor. Divleli, “Bir çocuk biriyle tanıştığında ilk neyi merak eder? Arkadaşlarıyla ilgili ilk hangi soruları sorar?” diye düşündüğünü ve buradan yola çıktığını ifade ediyor. Çocukların genellikle “En sevdiğin spor ne?”, “En sevdiğin yemek ne?” gibi sorular sorduğunu belirten Divleli, “Bizim Peygamberimiz’i (sav) herkesten daha çok sevmemiz gerekiyor ama bazen çocuklar için bu sadece tarihi bir bilgi olarak kalıyor. Oysa ki Efendimiz (sav) ile tanışsalar ona neler sorarlardı? Onu göstermek istedim” sözleriyle dile getiriyor.







