Şehir Rehberi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim üyesi Sinan Erşahin ve öğrencilerinden oluşan Akademi Gitar Topluluğu, verdikleri konserlerde teknik ustalıkları ve sahnedeki zarif performanslarıyla dinleyicileri büyülüyor. Murat Karabağ, Ahmet Eren Elgün, Elif Sağın, Kadir Öksüzler sahnede sanatseverlerle buluşacak. Her eserde farklı bir renk ve hikâyeyi sahneye taşıyan topluluk, izleyicilere klasik gitarın derin duygularını ve müziğin sözcüklere ihtiyaç duymayan diliyle duyguların en saf hâlini beraber deneyimletecek. Sinan Erşahin ve Akademi Gitar Topluluğu; 26 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de.

Sanat hayatında özgürce, sınır koymadan tuvallerini renklendiren Mustafa İsmet Aydın, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Özgürce” isimli ilk kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının her bir fırça darbesinde kalıplara bağlı kalmadan yaşanmışlıklarını anlattığı sergi, 24 Nisan 2025 tarihine kadar The Best Art Galeri’de ziyaret edilebilir.