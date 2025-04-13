Şehir Rehberi

Suriçinde bir rüya

Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde ve Güray Süngü’nün moderatörlüğünde düzenlenen “İstanbul Okumaları Suriçinde Bir Rüya: Düş Kesiği’nin İstanbul’u” atölyesi 22 Nisan Salı günü İstanbul severlerle buluşacak. 152 numaralı salonda 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, 18 yaş ve üzeri katılımcılara yöneliktir.





İtalya’da yolculuk

İtalyan fotoğrafçı Luigi Ghirri’ye bir saygı duruşu niteliğindeki “İtalya’da Yolculuk” sergisi, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Kültür Bakanlığı Çağdaş Yaratıcılık Genel Müdürlüğü, Çağdaş Fotoğraf Müzesi(MUFOCO) ve Luigi Ghirri Varisleri Vakfı işbirliğiyle İstanbul’da. Sergi, Ghirri’nin 1984 yılında tasarladığı aynı başlıklı fotoğraf projesinin 40. yıldönümü vesilesiyle, 86 fotoğrafı orijinal baskılarıyla bir araya getiriyor. Matteo Balduzzi küratörlüğünde gerçekleşen “İtalya’da Yolculuk” sergisi, Avrupa turunun üçüncü durağı olan İstanbul’da sanatseverleri, İtalya’nın çarpıcı doğa manzaraları eşliğinde ülkenin görsel hafızasını keşfetmeye davet ediyor. “İtalya’da Yolculuk”, 25 Nisan – 28 Mayıs tarihleri arasında Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.





Yazma eserlerde “Leylâ vü Mecnun”

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, nisan ayında da birbirinden değerli eğitimler, seminerler ve bilgilendirme etkinlikleriyle ilgilileri buluşturmaya devam ediyor. “Leylâ vü Mecnûn Mesnevileri” Sergisi, 30 Nisan günü saat 15.00’da Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde açılacak. Ayrıca açılış öncesi saat 14.00’da Mehmet Fatih Köksal ve Hanife Koncu’nun konuşmacı olarak yer alacağı seminer TYEK Seminer Salonu’nda ilgilileriyle buluşacak.









Suluboya ile ‘Bilye yapılar’

Suluboya tekniği ile hikâyesi olan tarihi ve kültürel yapıları resmeden sanatçı Ayşe Türemiş, 18 Nisan-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Özgür Bükülmez’in küratörlüğünde açacağı yeni sergisinde bu kez ikonik okullardan oluşturduğu bir seçki ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. “Bilge Yapılar- İstanbul’un Tarihi Okulları” suluboya sergisini Çukurcuma’da Oytun Berktan Atelier& Galeri’de ziyaret edebilirsiniz.





Amerikan müziğine yolculuk

İş Sanat nisan ayında dünya yıldızlarını ağırlamayı sürdürüyor. CHAARTS Chamber Artists, “American Beauty” konserinde solistler Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi’ye eşlik ediyor. “Dünyanın en büyük yaylı dörtlüsü” olarak tanımlanan CHAARTS Chamber Artists, Amerika’nın müzikal zenginliğini bir araya getiren “American Beauty” konserini 17 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptığı iş birlikleriyle 15 yıldır sanatseverlerin beğenisini kazanan topluluk bu konserde Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi’ye eşlik ediyor.





Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’na başvurular devam ediyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nın dördüncüsüne başvurular devam ediyor. Yarışmada seçici kurul, Kızılay İçerik ve Prodüksiyon Müdürü Fırat Yurdakul, eski Cumhurbaşkanlığı özel fotoğrafçısı, foto muhabiri ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, foto muhabiri Kayhan Özer, Yeni Şafak foto muhabiri Sedat Özkömeç ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk’ten oluşuyor. Yeni Şafak Gazetesi tarafından gerçekleştirilen yarışmaya, “mustafacambaz-fotografyarismasi.com” adresi üzerinden 31 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek.





Karagöz Hacivat beyazperdede!

Geleneksel gölge oyununun modern animasyonla yeniden hayat bulduğu TRT ortak yapımı “Hay Hak Karagöz Hacivat” filmi, 18 Nisan’da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli ve düşündürücü hikâyelerini anlatan yapım, yıllar sonra köylerine dönen Hacivat ve Karagöz’ün iyi niyetle bir işe koyulurken kendilerini içinden çıkılması güç bir olayın tam ortasında bulmasını işliyor.





Klasik gitarın en saf hali

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim üyesi Sinan Erşahin ve öğrencilerinden oluşan Akademi Gitar Topluluğu, verdikleri konserlerde teknik ustalıkları ve sahnedeki zarif performanslarıyla dinleyicileri büyülüyor. Murat Karabağ, Ahmet Eren Elgün, Elif Sağın, Kadir Öksüzler sahnede sanatseverlerle buluşacak. Her eserde farklı bir renk ve hikâyeyi sahneye taşıyan topluluk, izleyicilere klasik gitarın derin duygularını ve müziğin sözcüklere ihtiyaç duymayan diliyle duyguların en saf hâlini beraber deneyimletecek. Sinan Erşahin ve Akademi Gitar Topluluğu; 26 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de.





Tuvalleri özgürce renklendirmek

Sanat hayatında özgürce, sınır koymadan tuvallerini renklendiren Mustafa İsmet Aydın, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Özgürce” isimli ilk kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının her bir fırça darbesinde kalıplara bağlı kalmadan yaşanmışlıklarını anlattığı sergi, 24 Nisan 2025 tarihine kadar The Best Art Galeri’de ziyaret edilebilir.





Minik ellerin çizimiyle akıllı şehirler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve hayal güçlerini sanata yansıtmaları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Geleceğin Şehirleri – Akıllı Şehirler” temalı ödüllü resim yarışması düzenliyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin katılabileceği yarışmada uluboya, pastel, kara kalem gibi geleneksel yöntemler kullanılabilir. Dijital ve kolaj çalışmalarının kabul edilmediği yarışmada katılımcılar, eserlerini fotoğraflayarak sisteme yüklemelidir. Son başvuru tarihi 16 Nisan 2025. Başvuru süreci ve şartname detayları için t3vakfi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.



