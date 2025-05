Bu orkestranın sanatçısı da dinleyicisi de kadın

TÜRGEV tarafından gençlere sanatsal ifade alanı sunmak amacıyla kurulan GİF Orkestrası, pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahne aldı. İki bini aşkın sanatseverin katılım gösterdiği konserde, genç müzisyenlerin yorumladığı klasik müzik eserlerinin yanı sıra Anadolu’nun kültürel mirasından seçilmiş özel bir repertuvar dinleyicilere sunuldu. Konser öncesi Güzel İşler Fabrikası öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı özel çalışmalardan oluşan sergi katılımcılarla buluştu. Genç sanatçıların imzasını taşıyan bu eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Her biri ayrı bir hayat hikayesine sahip kadınların bir araya gelerek oluşturduğu GİF Orkestrası, sadece kadınlara hitap etmesiyle de önem taşıyor. Orkestra şefi Nurdan Yenigün’ün öncülüğünde yürütülen bu yolculuk, kadınların sesiyle kadınlara ulaşıyor. Pazar akşamı gerçekleşen konser sonrası Yeni Şafak’a konuşan Yenigün, seyircinin aktif katılımından oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Konseri iki hafta önce duyurduklarında, ücretsiz olsa bile birkaç saat içinde biletlerin tükenmesinin kendilerini şaşırttığını söyleyen Yenigün, “Sahnede iki bölümden oluşan klasik müziğin yanı sıra rock, rap gibi birçok türde farklı parça çaldık. Seyirci çok aktif ve canlıydı. Biz de çok keyif aldık” dedi.

Yenigün, Kadınlara yönelik müzik yapmanın bir ihtiyaç olduğunu düşünerek on sene önce Akşam Grubu’nu kurduklarını aktardı. Helal dairede müzik yaptıklarını, içeriye hiçbir erkeğin girmediği ve vokal sesinin sosyal medyada paylaşılmadığını belirten Yenigün, “Konser vakti belirlenirken bile namaz vaktini kıstas alıyoruz. Bazı konserlere gittiğimizde erkeklerle karışık ortamda çok da rahat hareket ederek eğlenemiyoruz, bütün bu hassasiyetlerin birleştiği ve kadınların becerikli ve her türlü duygu durumunu kucaklayan halini sahnede göstermek istedik. Aslında bu hassasiyet neticesinde ulaştığımız geniş bir kitlemiz oldu. Şimdi o kitle içerisinden, eskiden bizim konserlerimize gelen kadınlarla şu an beraber sahne alıyoruz” şeklinde konuştu.