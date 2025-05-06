Bu orkestranın sanatçısı da dinleyicisi de kadın

TÜRGEV tarafından gençlere sanatsal ifade alanı sunmak amacıyla kurulan GİF Orkestrası, pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahne aldı. İki bini aşkın sanatseverin katılım gösterdiği konserde, genç müzisyenlerin yorumladığı klasik müzik eserlerinin yanı sıra Anadolu’nun kültürel mirasından seçilmiş özel bir repertuvar dinleyicilere sunuldu. Konser öncesi Güzel İşler Fabrikası öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı özel çalışmalardan oluşan sergi katılımcılarla buluştu. Genç sanatçıların imzasını taşıyan bu eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.





BİRKAÇ SAAT İÇİNDE BİLETLER TÜKENDİ

Her biri ayrı bir hayat hikayesine sahip kadınların bir araya gelerek oluşturduğu GİF Orkestrası, sadece kadınlara hitap etmesiyle de önem taşıyor. Orkestra şefi Nurdan Yenigün’ün öncülüğünde yürütülen bu yolculuk, kadınların sesiyle kadınlara ulaşıyor. Pazar akşamı gerçekleşen konser sonrası Yeni Şafak’a konuşan Yenigün, seyircinin aktif katılımından oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Konseri iki hafta önce duyurduklarında, ücretsiz olsa bile birkaç saat içinde biletlerin tükenmesinin kendilerini şaşırttığını söyleyen Yenigün, “Sahnede iki bölümden oluşan klasik müziğin yanı sıra rock, rap gibi birçok türde farklı parça çaldık. Seyirci çok aktif ve canlıydı. Biz de çok keyif aldık” dedi.





ELLİ KİŞİLİK EKİPLE YOLA ÇIKTIK

İki sene önce GİF’in bünyesinde kurulan orkestrayla ilgili konuşan Yenigün, şunları söyledi: “GİF’te kanun eğitmenliği yaparken, konser verebilecek amatör bir grup oluşturma teklifiyle kuruma gittiğimde kabul ettiler ve duyuruya çıktık. Elli kişilik bir ekiple alaylı olarak yola çıktık. Geçen sene ilk konserimizi Çamlıca Camii Kongre Merkezi’nde verdik. Bin 200 kişilik salona bin 400 kişi gelerek merdivenleri bile doldurdular. Bu sene de Lütfi Kırdar’da kendimize daha güvendiğimiz, seyirciyle etkileşimimizi daha da yükselttiğimiz bir konser gerçekleştirdik.”





BİRTAKIM HASSASİYETLER KİTLEYİ GENİŞLETTİ

Yenigün, Kadınlara yönelik müzik yapmanın bir ihtiyaç olduğunu düşünerek on sene önce Akşam Grubu’nu kurduklarını aktardı. Helal dairede müzik yaptıklarını, içeriye hiçbir erkeğin girmediği ve vokal sesinin sosyal medyada paylaşılmadığını belirten Yenigün, “Konser vakti belirlenirken bile namaz vaktini kıstas alıyoruz. Bazı konserlere gittiğimizde erkeklerle karışık ortamda çok da rahat hareket ederek eğlenemiyoruz, bütün bu hassasiyetlerin birleştiği ve kadınların becerikli ve her türlü duygu durumunu kucaklayan halini sahnede göstermek istedik. Aslında bu hassasiyet neticesinde ulaştığımız geniş bir kitlemiz oldu. Şimdi o kitle içerisinden, eskiden bizim konserlerimize gelen kadınlarla şu an beraber sahne alıyoruz” şeklinde konuştu.





GENÇLERİN ÜRETKENLİĞİ SAHNEDE

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konser öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, gençlerin yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda kültür ve sanatla iç içe bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini dile getirerek, “GİF Orkestrası yalnızca bir müzik topluluğu değil, gençliğin üretkenliğini ve potansiyelini sahneye taşıyan güçlü bir platformdur” ifadelerini kullandı. Kadınlara özel hazırlanan konsere, TÜRGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Esra Albayrak, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



