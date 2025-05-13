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Gazze'de can kaybı 52 bin 908'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 52 bin 908'e yükseldi

13:4113/05/2025, Salı
IHA
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İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 908'e, yaralı sayısının 119 bin 721'e ulaştığı kaydedildi.
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 908'e, yaralı sayısının 119 bin 721'e ulaştığı kaydedildi.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 908'e, yaralı sayısı 119 bin 721'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail'in saldırıları sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 780'e, yaralı sayısının 7 bin 680'ye yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 908'e, yaralı sayısının 119 bin 721'e ulaştığı kaydedildi.

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