Gazze'de can kaybı 52 bin 908'e yükseldi

Ayrıca daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 780'e, yaralı sayısının 7 bin 680'ye yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 908'e, yaralı sayısının 119 bin 721'e ulaştığı kaydedildi.