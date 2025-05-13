Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ne saldırdı: Bir gazeteci hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ne saldırdı: Bir gazeteci hayatını kaybetti

08:1913/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
İsrail ordusu hastanenin yanık bölümüne saldırı düzenledi.
İsrail ordusu hastanenin yanık bölümüne saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu hastanenin yanık bölümüne saldırı düzenledi. Saldırıda, geçen ay hastanenin dışındaki bir medya çadırını hedef alan İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazeteci Hasan Eslaih hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada saldırı doğrulanarak, Hamas'ın Nasır Hastanesi'ni komuta üssü olarak kullandığı iddia edildi. Sivillerin zarar görmesini engellemek için saldırının hassas şekilde planlandığı savunulan açıklamada, "IDF ve Shin Bet, Hamas'a karşı güçlü bir şekilde operasyonlarını sürdürecek ve İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecektir" denildi.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni geçen ay da hedef almış, en az 2 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

#İsrail
#Gazze Şeridi
#Han Yunus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde