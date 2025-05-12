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İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürüyor: 18 Filistinli katledildi

İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürüyor: 18 Filistinli katledildi

13:1712/05/2025, Pazartesi
AA
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Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nu bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının 2 kez hedef aldığı okulda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun yoğun ateş altında Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde binaları havaya uçurduğunu belirtti.

İsrail insansız hava aracının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Hammad el-Hasenat Camisi yakınını hedef alması sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun birkaç gün önce Bureyc kampında bombaladığı Ebu Hemise Okulu'nda yaralanan bir Filistinli de kurtarılamadı.

Nusayrat kampının kuzeyindeki ez-Zehra bölgesinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail savaş uçakları bir dizi şiddetli bombardıman düzenledi.

İsrail bombardımanı Refah'ta İsrail ordusunun evleri havaya uçurmasıyla aynı zamanda gerçekleşti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Fatma bint Esed Okulu'na düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



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