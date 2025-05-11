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İsrail, Gazze Şeridi'ni yine kana buladı: 26 Filistinli şehit oldu

İsrail, Gazze Şeridi'ni yine kana buladı: 26 Filistinli şehit oldu

21:3311/05/2025, Pazar
AA
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İsrail, Gazze Şeridi'nde İHA ile saldırılar düzenledi. (Foto: Arşiv)
İsrail, Gazze Şeridi'nde İHA ile saldırılar düzenledi. (Foto: Arşiv)

Bölgede yaşattığı zulmü sona erdirmek adına yapılan çağrılara kulak tıkayan İsrail, yeniden Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi. Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları da hedef alarak Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda sekizi çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti; onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların da hedef alındığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

İşgal ordusu İHA ile hedef alıp vurdu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus, Deyr el-Belah, Gazze ve Refah kentlerinde yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar, evler ve araçlar, İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırılarında aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 720 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 513 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 829'a, yaralıların sayısı da 119 bin 554'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



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