Gazze'de can kaybı 52 bin 829'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 19 sivilin cansız bedeni ile 81 yaralının getirildiğini, cenazelerden 1'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sivile ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 720 Filistinlinin öldürüldüğünü, 7 bin 513 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.