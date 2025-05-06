İspanya'dan BM'ye Gazze desteği: 500 milyon avro

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde, hükümetin 1 Nisan'da onayladığı 2025-2028 dönemine ilişkin yeni Dış Eylem Planı'nı anlattı. İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka göre hareket etmesi gerekliliğini Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada hatırlattıklarını belirten Albares, BM üyesi olan İsrail'in BM kurumlarıyla iş birliği yapması ve Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyledi.