Gözler Şara-Trump görüşmesinde: Tarihi zirvenin gündeminde neler var?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşmeye hazırlanıyor. Zirvede, savaş sonrası yeniden inşa, ABD yaptırımları, DEAŞ ile mücadele ve bölgesel güvenlik gibi kritik konular masaya yatırılacak.

Göreve gelmesinin ardından ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret edecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, yeni dönemde Washington yönetiminden beklentileri yüksek.





ŞARA DESTEK ARIYOR





Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Şam yönetimi, ülkenin yeniden inşası ve halkın refahının artırılmasına odaklanırken, enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteğini talep ediyor.





ABD'nin, Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkarmasının ardından Şam yönetimi, özellikle uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor.





Savaşın büyük yıkıma uğrattığı ülkenin yeniden inşası için ekonomik kaynak arayışında olan Şara yönetimi, ABD'li şirketlerin Suriye'de yatırım yapmasının teşvik edilmesini istiyor.





Şam yönetimi ayrıca, DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan Uluslararası Koalisyon'a katılmayı amaçlıyor. Geçen hafta ülke genelinde onlarca noktada DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenleyen Suriye ordusu, "terörle mücadelede" kararlılık mesajı vermişti.





SURİYE'NİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ GÜNDEMDE





İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için ABD'nin devreye girmesini bekleyen Şara yönetimi, ülkede ABD'nin muhatap olarak yalnızca Şam'ı tanımasını talep ediyor.





Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG yapılanması ise ABD ile doğrudan temasını sürdürmek ve Washington nezdinde ayrı bir muhatap olarak kalmak istiyor.





Şara yönetimi ise 10 Mart'ta terör örgütüyle varılan mutabakatın uygulanması için ABD'nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini bekliyor.





"ABD-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA"





Analistler, Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin, on yılı aşkın süredir ABD-Suriye ilişkilerinde en üst düzey temas olması bakımından tarihi bir adım olacağına dikkati çekiyor.





Uzmanlara göre görüşmelerde halen yürürlükte olan yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona entegrasyonu ve bölgesel istikrar konuları öne çıkıyor.





Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görüşmenin, "Washington'un Suriye'de yeni yönetimle temkinli bir diplomasi başlattığının göstergesi" olacağını belirtti.

Atlantik Konseyi araştırmacılarından Ömer Özkızılcık ise "Şara yönetimi ABD'ye güvenlik ve istikrar temelli bir ortaklık önermeye çalışıyor. Bu ziyaret hem Şam'ın meşruiyet arayışını hem de ABD'nin Suriye'deki güç dengesini yeniden şekillendirme niyetini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Uzmanlar, görüşmede İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri faaliyetlerinin de ele alınacağını vurguluyor.





GÖRÜŞME ÖNCESİ IMF ZİYARETİ





Şara, zirve öncesi ABD temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Suriyeli lideri, IMF Başkanı Kristalina Georgieva karşıladı.





Kristalina Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü -ki hükümeti bunu mümkün kılıyor- görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" ifadelerini kullandı.





Şara ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın katılımıyla Suriye diasporasıyla bir araya geldi.





Şara, burada gerçekleştirdiği konuşmasında yurt dışında yaşayan Suriyelilerin anavatanları Suriye ile bağlarını korumalarının önemini vurguladı. Suriyelilerin, ülkelerinin gerçek yüzünü dünyaya aktarmada ve haklı davalarını savunmada oynadıkları role dikkat çeken Şara, ayrıca diaspora üyelerinin girişimlerinin ve katkılarının, derin bağlılıklarını ve vatanlarına duydukları gururu yansıttığını belirtti.





Yaklaşık 11 ay önce elde edilen zaferi hatırlatarak, o dönemin ülke tarihinde parlak bir sayfa açtığını ifade eden Şara, son dönemde hem iç hem dış siyasette kaydedilen çok sayıda başarının, devletin ve halkın yeniden imar sürecinde kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini dile getirdi. Şara, görüş ve önerilerini dile getiren Suriyelilere içtenlikle yanıt vererek, katkılarına ve duyarlılıklarına teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Şara, katılımcılara Suriye hükümetiyle iletişim kanallarını açık tutma çağrısında bulundu ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülen programlara katılım göstermelerini istedi. Şara, Suriye halkının ülkelerine karşı daha fazla bağlılık ve sorumluluk sergileme çağrısını yineledi.





Dışişleri Bakanı Şeybani ise yaptığı kısa konuşmada, yurt dışındaki Suriyelilere ülkeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, hükümetin gurbetçilere büyük önem verdiğini ve onlarla iletişim kanallarını açık tuttuğunu vurguladı.





ABD'li özel temsilcisi Tom Barrack ise konuşmasında Suriye topluluğunun Suriye ile uluslararası toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolüne övgüde bulunarak ABD'nin Suriye'nin bölgesel ve uluslararası çevresine yeniden entegrasyonunu kolaylaştıracak girişimleri desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.







