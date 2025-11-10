Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 179’a yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.Söz konusu tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 179'a ve yaralı sayısının 170 bin 693'e çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, daha önce yaralanan 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.