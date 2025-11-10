Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Belgeselde dehşet: İsrail askerleri işledikleri savaş suçlarını tek tek anlattı

Belgeselde dehşet: İsrail askerleri işledikleri savaş suçlarını tek tek anlattı

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
12:0210/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail ordusundaki askerler, Gazze'de yaşanan katliamları itiraf etti.
İsrail ordusundaki askerler, Gazze'de yaşanan katliamları itiraf etti.

İsrailli askerler, Gazze’de sivillerin keyfi biçimde öldürüldüğünü itiraf etti. İngiltere’de yayınlanacak Breaking Ranks: Inside Israel’s War adlı belgeselde konuşan askerler, “Her şey bizim keyfimize göreydi. İsteyen istediğine ateş açabiliyordu” dedi. İngiltere’nin ITV kanalında yayınlanacak belgesele konuşan bir Siyonist asker, “Gazze’de ‘silah, hamle ve kabiliyet’ gibi kavramlar yok. Tek kriter şu: 20 ila 40 yaş arasındaysan ve yasak bölgede yürüyorsan, şüphelisin” dedi. Başka bir subay, “Artık yaşamak ya da ölmek prosedürlerle değil, komutanın vicdanıyla belirleniyor” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) bir grup komutan ve asker, İngiltere’de ITV’de yayınlanacak “Breaking Ranks: Inside Israel’s War” adlı belgeselde Gazze'de yaptıkları katliamları bir bir itiraf etti. Siyonist askerlerin, Gazze'de sebepsiz yere ateş açılabileceğini, hedeflerin kendi isteklerine göre olduğunu belirterek, “Sınırsızca ateş etmek istiyorsanız, edebilirsiniz, her şey serbest” açıklamaları kan dondurdu.


The Guardian'da yer alan haberde, belgeselde konuşan bazı askerlerin kimliklerinin gizli tutulmasını talep ettiği yazdı. Siyonist askerlerin hepsi, bölgede sivillere yönelik savaş kurallarının tamamen ortadan kalktığını açıkça itiraf etti. Askerler, sivillerin tek tek subayların keyfine göre öldürüldüğünü anlattı.


'YARDIMA KOŞAN SİVİLLERİ SEBEPSİZ YERE VURDUK'

Askerler, İsrail'in yaptığı resmi açıklamaları yalanlayarak, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin rutin olarak insan kalkanı kullandığını doğruladı. Ayrıca İsrail askerleri, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından kurulan dağıtım noktalarında yiyecek dağıtımına yetişmek için yarışan sivillere sebepsiz yere ateş açtığını da açıkladı.


Askerler, iki yıldır süren savaş boyunca sivillerin “insan kalkanı” olarak kullanıldığını anlattı. İsrail ordusunda bu uygulamaya “
sivrisinek protokolü
” denildiği ifade edildi.

İsrail ordusu her ne kadar bu durumu reddetse de belgeselde konuşan Tank komutanı Daniel “Bir Filistinliyi alıp tünele gönderiyorlar. Üzerine telefon yerleştiriyorlar, yürürken tünelin GPS haritası çıkıyor. Komutanlar işe yaradığını görünce herkes uygulamaya başladı” açıklamasında bulundu.


İsrail ordusundaki eğitimde öğrendikleri resmi talimatları anlatan Zırhlı birlik subayı Yüzbaşı Yotam Vilk ise , “Temel askerî eğitimde hepimiz
‘Silah, hamle ve kabiliyet’
diye bağırırdık. Yani olası bir durumda, bir hedefi ancak vurmak için o hedefin silahı, niyeti ve yeteneği varsa ateş açılır” ifadelerini anlattı.

20 İLA 40 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLER ŞÜPHELİ

“Gazze’de ‘Silah, hamle ve kabiliyet’ diye bir şey yok” diyen Vilk, “Hiçbir asker bu kavramları ağzına almıyor. Tek kriter şu: Yasak bölgede yürüyor mu? 20 ila 40 yaş arasında bir erkek mi? O zaman şüpheli" ifadelerini kullandı.


Belgeselde bir başka asker ise
“Yaşam ve ölüm artık prosedürlerle ya da ateş açma kurallarıyla belirlenmiyor. Kararı, sahadaki komutanın vicdanı veriyor” dedi.

'HER ŞEY TAMAMEN BİZİM KEYFİMİZE GÖRE'

Askerlere göre bu koşullar altında “düşman” ya da “terörist” kimdir sorusu tamamen keyfî bir durum. Gazze'deki katliamlara katılan asker, “Eğer biri çok hızlı yürüyorsa şüpheli. Çok yavaş yürüyorsa yine şüpheli. Bir şey planlıyor olmalı. Üç kişi birlikte yürüyorsa ve biri arkada kalıyorsa, bu ikiye bir piyade formasyonu sayılıyor. Yani askerî bir tertip" açıklamasında bulundu.


Eli adlı asker, bir olayda üst düzey bir subayın siviller için güvenli bölge ilan edilen bir alandaki bir binanın tankla yıkılmasını emrettiğini de anlattı.


Siyonist asker, “
Bir adam çatıda çamaşır asıyordu
. Subay, onun gözcü olduğuna karar verdi. Oysa gözcü falan değildi, sadece çamaşır asıyordu. Bunu açıkça görebiliyordum.
Adamın dürbünü yoktu, silahı yoktu
. En yakın askerî birlik 600–700 metre uzaktaydı. Kartal gözleri yoksa nasıl gözcü olabilir?
Ama tank ateş etti
. Bina yarı yarıya çöktü. Sonuç: Birçok ölü ve yaralı” diyerek İsrail'in sınır tanımazlığını bir kez daha dile getirdi.
#Gazze
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ: Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?