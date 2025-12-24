Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile gerçekleştiridiği görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.






