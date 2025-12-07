Testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır. Testteki her sorunun puan değeri aynı olmak üzere, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.