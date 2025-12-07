Kaymakamlık sınavı 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başladı. 165 dakika süren sınav saatler 13.00'ü gösterdiğinde sona erdi. Kaymakamlık/2 sınavının soru ve cevaplanı ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Kaymakamlık/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 6 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 8 ilde 10 sınav merkezinde yapılan sınav için 34 bina ve 632 salon kullanıldı. Cumartesi saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 165 dakika süren sınav 13.00'de sona erdi. 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın (2025-Kaymakamlık/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u erişime açıldı. Sınava katılım sağlayanlar şimdi kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki Kaymakamlık/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2025-Kaymakamlık/2 sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır. Testteki her sorunun puan değeri aynı olmak üzere, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.
Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir.