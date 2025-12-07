AÖF güz dönemi sınav vize sınavı 6-7 Aralık’ta yapıldı. 17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında ise güz dönemi final sınavı yapılacak. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. İşte AÖF geçme notları.