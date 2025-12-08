Yeni Şafak
Gözaltına alınan Ahmet Çakar için yeni karar

8/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Ahmet Çakar
Ahmet Çakar

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı, sağlık durumundaki olumsuzluk nedeniyle kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 37 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na bugün sevk edildi.


Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı. Çakar’ın gözaltı kararı, sağlık durumundaki olumsuzluk nedeniyle kaldırıldı.


Hastanede tedavisi süren Ahmet Çakar'ın iyileşme sürecine bağlı olarak tedavisi tamamlandığında adliyeye mevcutlu şekilde sevk edilmesi talimatı verildi.



