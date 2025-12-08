Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda görülecek yağışların Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Peki 9 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın Hakkari, Şırnak, Siirt’te okullar tatil olacak mı, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumuna ilişkin haberin detayları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
Hakkari, Şırnak, Siirt’te okullar tatil olacak mı?
Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunmasından sonra öğrenci ve veliler Hakkari, Şırnak, Siirt’te okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. 9 Aralık Salı günü okul tatili için valiliklerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Meteoroloji verilerine göre 3 günlük hava durumu raporu şu şekilde; Bugün itibarıyla bölgenin kuzeydoğusunda yağışlar kendini göstermeye başladı. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmurun, akşam saatlerine doğru yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
9 Aralık Salı günü, soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte yağışlı sistemin bölge geneline yayılması bekleniyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek. Bölgenin alçak kesimlerinde yağmur şeklinde görülen yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, yarın özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Çarşamba günü ise kar yağışının aralıklarla devam etmesi, ancak soğuk havanın etkisini iyice hissettirmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının bölge genelinde sıfırın altına düşeceği, en düşük sıcaklığın Kars ve Ardahan dolaylarında eksi 5-6 derecelere kadar inebileceği bildirildi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10-20 santimetreyi bulması beklenirken, şehir merkezlerinde de beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.