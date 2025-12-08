Uzmanlar, yarın özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Çarşamba günü ise kar yağışının aralıklarla devam etmesi, ancak soğuk havanın etkisini iyice hissettirmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının bölge genelinde sıfırın altına düşeceği, en düşük sıcaklığın Kars ve Ardahan dolaylarında eksi 5-6 derecelere kadar inebileceği bildirildi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10-20 santimetreyi bulması beklenirken, şehir merkezlerinde de beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.